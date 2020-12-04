الاخيرة

منحت مجلة «بيبول» الأميركية، الممثلة، المغنية، سيلينا غوميز، لقب شخصية عام 2020. ووفقا للمجلة، طرحت سيلينا غوميز البالغة من العمر 28 عاما، في بداية العام ألبومها Rare الذي يعتبر أول ألبوم يتناول حياتها الشخصية ويتصدر المراتب الأولى، وتم اختيارها واحدة من بين أربع شخصيات ليحوزوا لقب People of the Year أو «شخصية العام»، كما تصدرت غلاف المجلة الأسبوعي الذي سيصدر في 14 ديسمبر الحالي.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت غوميز علامة مكياج خاصة بها تحت اسم «رير بيوتي» كما كانت من المؤيدين النشطين لحركة «بلاك لايفز ماترز» وكشفت عن صراعها مع مرض الاكتئاب والقلق.

كما شجعت سيلينا غوميز معجبيها على «إنستغرام» للمشاركة في عمليات التصويت على انتخاب رئيس الولايات المتحدة، بعد أن أدلت بصوتها إلكترونياً، وغنت على الهواء أغنية «أتمنى حقًا أن يخسر هذا الرجل»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشجيعها لمنافسه جو بايدن.

