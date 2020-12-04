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تسببت الأمطار أمس بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق محافظة الجهراء. وأعلنت وزارة الكهرباء خروج محطة التحويل الرئيسة «الجهراء AW» عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق القصر، النسيم، العيون، تيماء، الواحة، الاسطبلات والمنطقة الاستثمارية والتجارية. وأكدت الوزارة ان فرق الطوارئ عملت على إعادة التيار الكهربائي للمناطق. وكانت فرق الإطفاء تعاملت مع حالات احتجاز في المصاعد وانتشرت الدوريات في مختلف التقاطعات المرورية لتنظيم السير. في الصورة الطالب وليد محمد النصرالله يدرس على ضوء المصباح اليدوي.