الخالد: المكسب الخروج بلا خسائر والالتزام بالإجراءات

وطن النهار

قام سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية امس السبت شملت عددا من مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة 2020.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي اثناء جولته في مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية في منطقة الجابرية عن السعادة بما شاهده من ترتيبات وتجهيزات صحية تختلف عن الاعوام الـ60 السابقة وذلك في ظل الأزمة الصحية واشتراطاتها والاجراءات المطلوب اتباعها، مشيدا بجهود وزارات الصحة والداخلية والعدل والاعلام.

وأضاف سموه «سعيد بالتقارير التي تصلني عن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثل الشعب الكويتي في مجلس الأمة للعمل على استكمال مسيرة طويلة وباذن الله نحتفل جميعا بانتهاء اليوم الانتخابي بمشاركة كبيرة عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية».

وقال سموه: «نحن نرى الاقبال الكبير على الانتخابات ونرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية اثناء الانتخاب والابتعاد عن مظاهر الاحتفال والتجمع بعد الاعلان عن النتائج» مشددا على ان «المكسب هو ان نظهر بلا خسائر من هذه الانتخابات ونحافظ على الصحة العامة في البلاد».

وأوضح سموه ان الاشتراطات الصحية فرضت اجراءات لا بد من الالتزام بها «وأرى ان الجميع حريص على هذه الاشتراطات الصحية لكن يجب ايضا التقيد بالاجراءات والارشادات الصحية اثناء وبعد العملية الانتخابية».

وأعرب سموه عن الثقة بحرص الناخبين والناخبات على الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى بعد نهاية العملية الانتخابية وأن تتم مظاهر الاحتفال عبر الاتصال وليس التجمع سائلا الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه خدمة الكويت.

رافق سموه خلال الجولة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

وقام سموه بزيارة مركز اقتراع الناخبين في مدرسة (سيد محمد حسن الموسوي) في منطقة الرميثية وذلك في اطار جولته التفقدية على مراكز اقتراع انتخابات اعضاء مجلس الأمة 2020.

وأعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في تصريح لتلفزيون الكويت و«كونا» عقب زيارة المدرسة عن سعادته بالتزام الناخبين والناخبات بالاشتراطات الصحية المعنية في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد -19» اثناء عملية التصويت لانتخابات مجلس الأمة 2020. وقال سموه ان الجهات الحكومية تقوم بواجباتها لتنظيم هذا العرس الديموقراطي مضيفا «منذ نحو 60 عاما ونحن نقيم انتخابات مجلس الأمة لكن هذه السنة جائحة كورونا فرضت الاشتراطات الصحية بقوة».

وأثنى على التزام الناخبين والناخبات بمشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

ودعا سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الناخبين والناخبات ان يستمروا على الاقبال على الانتخاب مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى نهاية يوم الاقتراع» مع الابتعاد عن اي مظاهر تفسد فرحتنا حتى نفرح جميعا مع اعلان نتائج الانتخابات».

وأضاف «أرى مشاركة كبيرة غير معتادة في الدوائر الانتخابية الخمس ما سيعطينا ارقاما غير معتادة في نسب التصويت».

وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لأعضاء السلطة القضائية ولوزارات الداخلية والعدل والصحة والاعلام والبلدية وقوة الاطفاء العام وجميع الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الدور الذي يقومون به لتسهيل عملية انتخابات مجلس الأمة 2020.

كما زار سموه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

وكان في استقبال سموه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي.

والتقى سموه برئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لاعداد ومتابعة اجراءات سير انتخابات اعضاء مجلس الأمة 2020.

وأعرب سموه عن سعادته بما شاهده خلال جولته على مراكز الاقتراع وحديثه مع السادة القضاة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية من استعدادات متميزة في جميع الدوائر.

وأشاد سموه بدور رجال القضاء ومنتسبي وزارة العدل المكلفين بالاشراف على الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية وضمان سيرها بكل شفافية وسلامة بما يعزز الممارسة الديموقراطية السليمة.

كما اعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية بتنظيم سير عملية الاقتراع معبرا في الوقت ذاته عن ثقته البالغة في نجاح العملية الانتخابية ومؤكدا اعتزازه باصرار ابناء الكويت على اجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.

من ناحيته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان «الداخلية» تبذل قصارى جهدها على تسهيل كل الاجراءات لتمكين الناخبين بالادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020 على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد -19».

جاء ذلك في تصريح ادلى به الصالح لتلفزيون الكويت و«كونا» امس السبت عقب جولة تفقدية رفقة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الى مدرسة (سيد محمد الموسوي) في منطقة الرميثية.

وأضاف الصالح «أتقدم بالاعتذار لجميع الناخبين الذين انتظروا خارج المدرسة بسبب الاقبال الكبير على عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2020».

وناشد الصالح المواطنين والمواطنات ان يتمسكوا بحقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات داعيا الجميع الى «الصبر حتى ينتهي هذا العرس الديموقراطي على خير».

وقال «نفتخر بديموقراطية الكويت ونعمل بكل جهد حتى يخرج هذا العرس الديموقراطي على نحو يليق بمكانة الكويت».

وذكر «شاهدنا جميعا ان هناك اصرارا من المواطنين والمواطنات على المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2020» مشددا على اهمية الالتزام بالضوابط الصحية التي اقرتها السلطات الصحية لمواجهة جائحة «كورونا».

بدوره، اكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس السبت اهمية التزام جميع اطراف العملية الانتخابية بالاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم ولوصول العملية الانتخابية لأفضل النتائج المرجوة.

وقال لـ«كونا» عقب جولة له في لجنة مدرسة (ابن رشد) في منطقة الفيحاء المخصصة لمرضى كورونا المستجد «كوفيد -19» انه قام بعدة جولات لمختلف المدارس مع كل من وزير الداخلية ووزير العدل وبعض قيادات وزارة الداخلية للاطمئنان على مدى الالتزام باتباع الاجراءات الصحية.

وذكر انه لمس مدى تجاوب الجميع باتباع الاجراءات والاشتراطات الصحية على الرغم من ان بعض المدارس شهدت تزاحما في فترات محددة، مشيرا الى ان اللجان شهدت التباعد الجسدي والتزام الناخبين بارتداء الكمام.

وأضاف «نعيش اليوم في عرس ديموقراطي لذا نأمل من الجميع الالتزام والمحافظة على ارتداء الكمام والقفازات وتطهير الأيدي والتباعد الجسدي» معربا عن امله بقيام المرشحين ممن يحالفهم النجاح بالتعبير عن فرحتهم او شكر من لم يحالفهم الحظ بعدم التجمع نظرا للظروف الاستثانئية التي تمر بها البلاد.

وأشار الى انه في حال تم الالتزام بالاجراءات الصحية خلال سير العملية الانتخابية على مدار اليوم «فستمر هذه العملية بأفضل النتائج».

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم ان الفرق الرقابية والتنفيذية في البلدية تواصل حملاتها لازالة الاعلانات المخالفة في جميع الدوائر لانجاح العرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت واظهاره في ابهى صورة.

وقال الجاسم لـ«كونا» امس السبت ان الكويت تشهد اجواء ديموقراطية يشارك فيها جميع اطياف المجتمع لاختيار ممثليهم داخل قبة «عبدالله السالم» وفق اجراءات احترازية وتنظيمية بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف انه انطلاقا من حرص البلدية على ازالة اي مخالفات تصاحب الانتخابات فقد قامت الفرق الرقابية بازالة جميع الاعلانات المخالفة فضلا عن توزيع الفرق الرقابية والتنفيذية في جميع الدوائر من خلال فريق يعمل على مدار الساعة.

وأوضح انه لم يسمح للمرشحين وضع اعلاناتهم الانتخابية في اي مكان عام وذلك لارتباط الاعلان بالمقر قانونا خصوصا ان اقامة التجمعات غير مسموح بها في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة «كورونا».

ولفت الى وجود تنسيق متواصل مع كل وزارات ومؤسسات الدولة للتعامل مع اي مخالفات وازالة اي عوائق تعطل العملية الانتخابية معربا عن سعادته بمشاركة الناخبين بهذه الاجواء الديموقراطية «اذ تسير العملية الانتخابية وفق تنظيم مميز».

وأفاد الجاسم ان هذه الانتخابات جاءت وسط ظروف استثنائية تتطلب اتخاذ كل الاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا لذا تحرص البلدية وكل مؤسسات الدولة على تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وأشار الى ان الفرق الرقابية في البلدية قامت بالتأكد من نظافة المدارس والشوارع المؤدية لها والساحات ووجود المعقمات والوسائل الوقائية اثناء عملية الاقتراع داعيا الجميع الى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية بما يحقق الاهداف المرجوة.

الى ذلك اكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي ان عملية ادلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات مجلس الامة 2020 تسير بكل يسر ودون معوقات وذلك بفضل تضافر جهود جميع جهات الدولة. وقال العفاسي لـ«كونا» امس السبت عقب زيارته لمدرسة الرابية الثانوية -احدى المقار الانتخابية للدائرة الرابعة- ان جميع العاملين في وزارات العدل والداخلية والصحة وغيرها من الجهات يقومون بدور مهم في تسهيل العملية الانتخابية على المواطنين. وذكر ان رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية من القضاة وأعضاء السلك القضائي المشرفين على الانتخابات «يقومون بجهود استثنائية ومقدرة» في هذه الانتخابات لانجاح العملية الانتخابية في ظل الاجراءات الصحية المتخذة بسبب انتشار جائحة «كورونا» مثمنا عملهم الوطني الكبير. ونوه بالتفهم والتعاون الكبيرين من المواطنين في الالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة في هذه الانتخابات التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للجميع مقدما شكره العميق للجميع على هذا التعاون المميز. وأفاد العفاسي ان هذا الاقبال الكبير في الساعات الاولى من المواطنين للتصويت في الانتخابات بما فيهم من المصابين بـ«كورونا» يؤكد وعي المواطن الكويتي بحقوقه الدستورية وتفاعله الايجابي مع القضايا العامة للوطن، متمنيا التوفيق للجميع.

