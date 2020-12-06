«الأولى»... انتفاضة للتغيير

وطن النهار

في مشهد خالف التوقعات هرع ناخبو الدائرة الاولى الى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة لاختيار ممثليهم من اعضاء مجلس الامة 2020، حيث وقف الناخبون في طوابير طويلة من ساعات الصباح الباكر في مشهد يدل على اصرارهم على قيامهم بواجبهم الوطني والمشاركة في عملية التغيير، حيث يتنافس على مقاعد الدائرة العشرة 71 مرشحا و11 مرشحة بإجمالي 82 مرشحا وقد وصل عدد الناخبين في الدائرة الاولى الى 84822 ناخبا وناخبة.

توقعات

وقد شهدت منطقة الرميثية اقبالا كبيرا لناخبي الدائرة الاولى من الرجال والنساء حيث بدا للعيان طوابير انتظار طويلة خارج اللجان الانتخابية امتدت لمئات الامتار ومن جانبه قال رئيس اللجنة الاصلية 75 رقم ذكور في الدائرة الاولى في مدرسة سيد محمد الموسوي المستشار عبدالله يوسف القصيمي ان الاقبال في الساعات الاولى من بدء عملية الاقتراع فاق التوقعات ومن كل الفئات العمرية بخلاف ما كان متعارفا عليه في الانتخابات السابقة من اقتصار الحضور صباحا على فئة كبار السن .

وبين القصيمي ان عدد المقترعين وصل الى 270 مقترعا من اصل 956 مواطنا مقيدا في كشوف الانتخابات في اللجنة الاصلية، متوقعا ان تصل نسبة الحضور والاقتراع في الساعات الاخيرة قبل الاقفال الى 70 في المئة وهو امر يبشر بخير ويدل على حرص المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم لمجلس 2020 .

وكذلك كان الوضع في اللجان الفرعية في المدرسة نفسها حيث قال رئيس اللجنة الفرعية 77 رجال المستشار سعد متولي ان عدد المصوتين في اللجنة وصل الى 200 صوت في الساعات الاولى من اصل 812 ناخبا والعدد في ازدياد مع تقدم ساعات النهار .

كما اوضح رئيس اللجنة الفرعية 79 ذكور القاضي يوسف العسعوسي ان نسبة التصويت تعد ممتازة وتبعث على التفاؤل حيث تقدم للتصويت 280 مواطنا من اصل 881 ناخبا مقيدين في اللجنة الفرعية.

سلوى

ولم يكن الوضع في منطقة سلوى بأقل من اقبالا الرميثية فقد شهدت مدرسة المغيرة بن نوفل التي تضم اللجنة الاصلية 58 ذكور وعددا من اللجان الفرعية اقبالا كبيرا من الناخبين الذين لم تعيقهم الاجراءات الامنية والصحية وطوابير الانتظار من القيام بواجبهم الوطني والتصويت لمرشحي الدائرة، ومن جانبه قال رئيس اللجنة الاصلية 58 المستشار جمال سعد ان الاقبال جيد ولم يتوقف منذ الصباح حيث شهدت اللجنة تسجيل 230 صوتا انتخابيا من اصل 858 ناخبا في الساعات الاولى للتصويت.

اما اللجنة الفرعية رقم 59 فقد شهدت تسجيل 165 ناخبا من اصل 817 مقيدا في الكشوف الانتخابية وبدوره قال رئيس اللجنة وكيل النيابة الاستاذ عبدالله القصير ان نسبة الاقبال ممتازة خلال النهار وتتراوح ما بين 20 الى 30 في المئة في الساعات الاولى من الصباح.

وفي اللجنة 60 الفرعية ذكور تقدم للتصويت 215 ناخبا من اصل 841، وقال رئيس اللجنة وكيل النيابة علي دشتي ان الاقبال جيد في الساعات الاولى والنسبة تجاوزت الـ 30 في المئة ومازال الاقبال في تزايد.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الفرعية 62 رجال وكيل النيابة احمد التمار ان الحضور يعتبر جيدا وقد تم تسجيل 250 ناخبا من اصل 963 مقيدا ومازال الوقت طويلا امام الناخبين للادلاء بأصواتهم خلال فترة المساء.

مشاركة المرأة

وبدورها نافست المرأة في حضورها وتصويتها الرجال في الدائرة حيث تزاحمن امام مدرسة ام سليم الانصاري المتوسطة في سلوى بانتظار دورهن للدخول والتصويت لمرشحي الدائرة في اللجنة 65 الاصلية اناث و8 لجان فرعية لناخبي الدائرة الاولى في اجواء من التباعد الاجتماعي حيث شاركت في التصويت 1173 ناخبة من اصل 7990 ناخبة مقيدة في اللجنة بانتظار زيادة الاعداد المشاركة في فترة الظهيرة والمساء.

وفي منطقة بيان كان الاقبال كبيرا لناخبي الدائرة الاولى حيث توافد الناخبون على صناديق الاقتراع بصورة مكثفة في مدرسة زكريا الانصاري التي ضمت اللجنة الاصلية رقم 20 ذكور و6 لجان فرعية اخرى وقال رئيس اللجنة الاصلية القاضي عبدالعزيز البرجس ان نسبة التصويت كبيرة نسبيا وتم اقتراع 375 مواطنا من اصل 900 ناخبا في الدائرة.

اما اللجان الفرعية فقد شهدت اللجنة 21 فرعية ذكور تسجيل 403 من اصل 1005 ناخبين، وكذلك اللجنة الفرعية رقم 22 فقد سجلت 326 ناخبا من اصل 870 وقد اوضح رئيس اللجنة وكيل النيابة جاسم الحسيني ان نسبة التصويت تعتبر عالية وقابلة للزيادة بشكل اكبر مساء.

وبدوره قال رئيس اللجنة الفرعية 24 ذكور وكيل النيابة غازي بورسلي ان اللجنة شهدت تصويت 300 مقترع من اصل 942 ناخباً.

مشرف

وفي منطقة مشرف شهدت مدرسة مشعان الخضير المتوسطة والتي ضمت اللجنة الاصلية رقم 38 ذكور وعدداً من اللجان الفرعية اقبالا كبيرا من الناخبين

و قال رئيس اللجنة الاصلية وكيل النيابة انس العنجري انه تم تسجيل 346 ناخبا من اصل 799 ناخبا، وفي الفرعية 39 من اللجنة نفسها قال المستشار محمد ابو المجد ان التصويت وصل الى 430 صوتا من اصل 899 خلال ساعات النهار الاولى وكذلك الوضع في اللجنة الفرعية 40 ذكور حيث اوضح رئيس اللجنة المستشار عبدالله السمار انه تم تسجيل 350 ناخبا من اصل 778 ناخباً، واما رئيس اللجنة الفرعية 41 المستشار حسن عبد الصبور فقال ان اللجنة شهدت تصويت 352 ناخبا من اصل 841 من المقيدين في اللجنة .

لجنة «كورونا»

في الدائرة الاولى في منطقة مشرف كانت اللجنة الرئيسية في الدائرة الاولى قد شهدت تسجيل الناخبين المصابين بـ «كورونا» والذين يخضعون لفترة الحجر الصحي وسط حزمة من الاجراءات الاحترازية حيث اقبل على التصويت عدد كبير منهم خلال فترة النهار وبدوره قال رئيس اللجنة الاصلية لـ «كورونا» في الدائرة الاولى احمد السدرة ان اللجنة شهدت حضور 36 ناخبا من اصل 75 ناخبا .

واوضح السدرة ان المقيدين في الكشوف يحضرون بناء على موعد مسبق يتم تحديده عن طريق تطبيق «شلونك» في اوقات محددة ويتم التعامل معهم من خلال اجراءات صحية مشددة ومراعاة التباعد الاجتماعي في اماكن التصويت داخل اللجنة لافتا الى ان الناخبين اخضعوا للتعقيم واللباس الوقائي من قبل وزارة الصحة والداخلية وتوجه بالشكر لرجال الداخلية والصحة على جهودهم الجبارة لتنظيم العملية الانتخابية وتطبيق الاشتراطات الصحية.

لقطات

تواجد كبير للطوارئ الطبية والدفاع المدني والاطفاء في مراكز الاقتراع.

لوحظ تدفق اعداد الناخبين الشباب على كبار السن في الصباح الباكر بخلاف المعتاد في الانتخابات السابقة.

وجود ممثلي المرشحين والمندوبين بشكل بسيط امام مراكز الاقتراع بعكس الانتخابات السابقة.

جهود كبيرة من رجال الأمن في تسهيل عملية دخول وتصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

سهولة في إجراءات التصويت من خلال التزام اغلب المقترعين باحضار الاوراق الثبوتية المطلوبة.

لم تشهد المناطق السكنية ازدحاما مروريا ملحوظا في مناطق مراكز التصويت بسبب التنظيم المروري الفائق.

توفير كميات كبيرة من المعقمات والقفازات والكمامات الطبية في مراكز الاقتراع.

