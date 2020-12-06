«الثانية».. سير العملية الانتخابية بالتزام وهدوء فريق التصوير لقطات

وطن النهار

وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم عالٍ المستوى مع اتباع الأساليب الوقائية من قبل جميع الناخبين داخل اللجان الانتخابية وخارجها، شهدت الدائرة الثانية التي يبلغ عدد الناخبين فيها 64?965، الذكور 31?303 من بينهم فيما بلغ عدد الناخبات 33?626 ويتنافس على مقاعدها العشرة 54 مرشحا.

‎وتفاوتت نسب الحضور في الفترة الصباحية مع التزام من قبل الناخبين لممارسة حقهم الديموقراطي، وتصدرت منطقتا الصليبخات والدوحة مناطق الدائرة بنسبة تتجاوز الـ 40% خلال سبع الساعات الأولى اتت بعدها منطقة القادسية ومن ثم الفيحاء وبعدها منطقة عبدالله السالم وتلتها المناطق الأخرى.

وقد شهدت منطقة المنصورية في الفترة الصباحية وبالتحديد في مدرسة الأحمدية الابتدائية للبنين حضورا قليلا، حيث أدلى في اللجنة «الأصلية» 26 من الثامنة حتى التاسعة والنصف 70 ناخبا من أصل 730، فيما قام بالتصويت في اللجنة الفرعية الأولى في المدرسة ‎72 في اصلية من أصل 700.

و لم يختلف الوضع في مدرسة سعاد الصباح الثانوية إناث في منطقة المنصورية في اللجنة الأصلية «28» حيث ادلى 73 ناخبة من أصل 816 حتى العاشرة صباحا، فيما بلغ المقترعات في الفرعية» عدد 58 ناخبة من إجمالي 807.

اما في منطقة القادسية التي شهدت حضورا مكثفا من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا في ثانوية عيسى الحمد بنين «رجال» حيث تجاوز إجمالي الحضور من خلال لجنة أصلية وثلاث فرعيات ما يقارب 700 ناخب بعد مرور ثلاث ساعات من بدء التصويت، حيث قال وكيل محكمة الاستئناف عبد العزيز الفضل في اللجنة الأصلية ذكور ان عدد المقترعين في اللجنة الأصلية «17» حتى الحادية عشرة 188 ناخبا من إجمالي 913. فيما بلغ في اللجنة الفرعية «18» برئاسة مستشار محكمة الاستئناف فراج الزعبي حيث أدلى 170 ناخبا من أصل 890.

وشهدت ضاحية عبدالله السالم في الدائرة الثانية حضورا متفاوتا من خلال مدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين بحضور أقل من المتوسط وفق اجراءات إحترازية أغلبه من متوسطي العمر وكبار السن في الفترة الصباحية.

ومن خلال اللجنة الأصلية «1» قال المستشار نايف المطيرات اصلية «1» إن الذين قاموا بالتصويت في الفترة الصباحية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا 230 ناخبا من إجمالي 885، واكد أن نسبة التصويت بلغت 25% حتى الظهيرة، وأن عملية الاقتراع تسير بشكل منتظم دون أي معوقات.

وتقارب عدد الحضور في بقية اللجان حيث وصل العدد في اللجنة الفرعية الأولى 204 من أصل 829، والفرعية الثانية 168 من أصل 891 فيما كان عدد المقترعين في الفرعية الثالثة 223 ناخباً من أصل 900.

حضور متفاوت

اما الوضع في منطقة الصليبخات فقد اختلف كليا حيث تعتبر من اكثر مناطق الدائرة الثانية ازدحاما مع منطقة الدوحة مما جعل طابور الناخبين يصل إلى المنازل المجاورة للمدرسة حيث بلغ عدد الذين صوتوا في ثلاث لجان 1283 ناخبا من 2600 أصلية «42» ولجنتين فرعيتين «43، 44»

وشهدت مدرسة بوبيان في منطقة الدوحة حضورا متفاوتا في اللجان حيث صوت في اللجنة الاصلية 160 ناخبة من إجمالي 752 فيما كان عدد الناخبات اللاتي قمن بالتصويت في الفرعية 64» 150 من إجمالي 913، فيما كان عدد المقترعات في اللجنة 66 فرعية 130 ناخبة من إجمالي 734، وفي اللجنة الفرعية 76 أدلت 144 ناخبة من إجمالي 837.

اما في منطقة الفيحاء في مدرسة «الفيحاء» المتوسطة للبنات في منطقة إقبالاً متوسطاً من الناخبين حيث تسيّد كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي خلال الفترة الصباحية.

وشهد مركز اقتراع مصابي «كورونا» في الدائرة الثانية في مدرسة ابن رشد الابتدائية بنين بالفيحاء إجراءات أمنية مشددة وحضور الإسعاف والطواقم الطبية، لمتابعة وصول الحالات وتقدمهم للتصويت وتقدم للاقتراع 10 ناخبين و9 ناخبات من المصابين حتى الساعة 12 ونصف ظهراً.

وحرصت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة على تسهيل عملية تصويت الناخبين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ومخالطيهم واتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم على أكمل وجه وبشكل آمن.

? هشام اليوسف

? رائد الدميري

? علي الموسى

? برهان سلامة ? تواجد المرشحين مرزوق الغانم

ود. بدر الملا في مدرسة معن بن زائدة في ضاحية عبدالله السالم، فيما تواجد في مدرسة عبد العزيز العتيقي في منطقة الصليبخات المرشحان د. خالد العنزي وحمد الهرشاني في الثالثة عصرا.

? اعترض المرشح حمد الهرشاني على تأخر دخول الناخبين في مدرسة عبد العزيز العتيقي حتى الساعة الثالثة عصرا مطالبا وزارة الداخلية بتسهيل عملية الدخول وعدم اضاعة الوقت.

?حملة أحد مرشحي الدائرة الثانية وفرت كشكاً متنقلاً خاصاً لخدمة الناخبات على مقربة من مركز اقتراع النساء في مدرسة عمير بن سعد الابتدائية بنين في النزهة.

? شكلت وزارة الصحة فرقا ميدانية تواجد بها العديد من الممرضين والممرضات والفنيين الصحيين لمتابعة الخدمات الصحية خلال فترة الانتخابات، في ظل انتشار «كورونا».

? ناخبات ثانوية الجزائر بنات في الشامية توافدن على مركز الاقتراع رغم تساقط الأمطار في فترة ما بعد المغرب وتم توفير مظلات من قبل بعض مندوبي المرشحين.

