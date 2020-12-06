«الثالثة».. التنظيمات الشبابية تسيَّدت المشهد

وطن النهار

على الرغم من الحالة الجوية المطرية والطقس غير المستقر كان الاستقرار النفسي يغشى وجوه المواطنين المشاركين في العرس الديموقراطي لاختيار ممثلي الأمة في المجلس النيابي المقبل، والحال ذاتها تنسحب على المنظمين من رجال الأمن والطواقم الطبية واللجان الانتخابية.

وفي الدائرة الثالثة برز كبار السن وذوو الاحتياجات ليشكلوا حضوراً لافتاً ما دفع بالمنظمين إلى تسهيل حركتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم على أكمل وجه.

مدارس الدائرة تفاوتت في الحضور في الفترة الصباحية وتحديداً في الساعات الأولى إلا أنه لم يكن راكداً وإنما بدأت الحركة بازدياد وتواتر ما ولد لدى المسؤولين في اللجان توقعات كبيرة بالتوافد أكبر في الساعات المقبلة، ولاسيما في الفترة المسائية.

منذ ساعات الصباح الاولى من عُرس الكويت الديموقراطي، شهدت اللجان الانتخابية في منطقة قرطبة ممثلة في مدرستي عبدالعزيز الغربللي الابتدائية بنين، وقرطبة الثانوية بنات إقبالاً كثيفاً، حيث عملت اللجان التنظيمية على تسهيل عمليات الدخول والخروج وتذليل جميع المعوقات والصعوبات أمام الناخبين.

وتزايدت وتيرة التصويت والإقبال من قبل الناخبين على اللجان خلال فترات الظهيرة وتوسعت المشاركة في العملية الانتخابية، وبات واضحاً الإقبال الكثيف من قبل النساء والرجال على حد سواء، وذلك في ظل أجواء تنافسية حماسية.

وفي جولة سريعة على مقار الاقتراع ولجان التصويت، فقد شهدت الساحات الخارجية انسياباً مرورياً إذ عمل رجال الأمن على تسيير حركة المركبات حيث كانت الحواجز الحديدية حاضرة لمنع دخولها في مواقف المدارس وإلزام قائديها بالوقوف في محيطها منعاً للازدحام.

ودعا رجال الأمن المقترعين إلى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والإرشاد المكتوبة وتحقيق التباعد وارتداء القفازات قبل الدخول الى اللجان وذلك حفاظاً على السلامة العامة.

وقد شهدت مدرسة محمد الوهيب المتوسطة بنين في منطقة الجابرية اقبالا متوسطا مع بدايات الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية، اما مدرسة خباب بنت الارت الابتدائية للبنين في منطقة الجابرية فقد بدأت باستقبال الناخبات مبكرا حيث منع الدخول من دون ارتداء القفازات والكمام.

وفي مدرسة عبد العزيز ياسين الغربللي الابتدائية للبنين في منطقة قرطبة، بدأ أعداد الناخبين في التزايد مع مرور الوقت، فيما التزم الجميع بالتباعد البدني حفاظا على الصحة العامة.

ومن داخل مدرسة ثانوية قرطبة للبنات توافدت الناخبات للمقر بشكل كثيف ومتزايد، واللافت التزام جدي من قبل جميع القائمين في المقر على راحة كبار السن وتخصيص عدد من الكراسي المتحركة ومرافقين لكل ناخبة كبيرة بالسن، مما أدخل البهجة والأمان في نفوس كبار السن، وقد بلغ عدد الناخبات 730 ناخبة من اصل 5370 خلال الساعة 11:52 صباحا.

كيفان

قبل أن تسدل الفترة الصباحية الستار على العملية الانتخابية بدأت الحشود النسائية تتدفق على لجان الدائرة الثالثة وفق مجموعات منظمة ومتباعدة ، فيما كشف رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة أشبيلية في منطقة كيفان المستشار عادل الجويهل عن عدد الناخبات اللواتي أدلين بأصواتهن حتى تلك اللحظة وبلغ 118 ناخبة من أصل 888 ناخبة.

وبين الجويهل أن العملية الانتخابية تسير بكل هدوء وسلاسة والتعاون قائم مع مندوبات المرشحين ولا توجد أي مشكلات متوقعا أن تزداد نسبة الحضور خلال الساعات المقبلة.

الخالدية

وشهدت اللجنة النسائية في مدرسة سالم الحسينان المتوسطة بالخالدية مشاركة نسائية كبيرة من مختلف الأعمار، وجرت العملية الانتخابية بطريقة سلسة ومنظمة، إلا أنها في بدايتها لم تشهد إقبالا كبيرا بل على العكس بدا متوسطا في الساعات الأولى وحتى الساعة العاشرة صباحا بعدد أصوات بلغت 150 تقريبا في مقر الانتخاب (نساء)، ولكن بدأ في التزايد مع مرور الساعات، حيث شهدت بعض اللجان كثافة عددية ولمس الناخبون تجاوبا كبيرا من أعضاء اللجان المختلفة ومن رجال وزارة الداخلية، كما لوحظ إقبال كبار السن وذوي الاعاقة.

كما توافد الناخبون إلى ثانوية عبدالله العتيبي للبنين- في الخالدية ، وكان الإقبال جيداً منذ الصباح .

وفي مدرسة لولوة ملا صالح الربيعة الابتدائية بنات في منطقة السرة كان الاقبال جيداً أيضاً، مع تقديم جميع التسهيلات للناخبات، وبدا وجود مكثف من رجال الشرطة الذين لا تفارق وجوههم الابتسامة ملتزمون بعملية تنظيم السير والمواقف للناخبات، وذلك لعدم ازعاج أصحاب المنازل المجاورة للمقر الانتخابي، والحضور كان لافتاً وكبيراً.

وأفاد المستشار صلاح ابراهيم الحوطي بالدائرة الانتخابية الثالثة لجنة اصلية 81 ابرق خيطان ذكور أن عدد المقترعين المسجلين 773 صوتاً أدلى 250 منهم بصوته وهذه النسبة تصل إلى 30 بالمئة وهذا تصويت شديد في تلك الأجواء ونحن متأملون أكثر من ذلك.

وتابع «كورونا» لم يكن لها تأثير كبير على سير العملية الانتخابية ولقد اتخذنا جميع الإجراءات الوقائية والصحية من ارتداء الكمامات مع تطبيق التباعد وكل الاشتراطات الصحية.

واضاف على الرغم من جائحة كورونا والتوقعات بانخفاض عدد المصوتين لكن هذا لم يحدث بل الإقبال يسير بشكل جيد رغم الأجواء الماطرة ونتوقع زيادته مع مرور الوقت.

وعن مد فترة التصويت قال حتى الآن لم يظهر شيء وستغلق ابواب المدرسة الساعة 8 مساء ويبقى الموجودون فقط داخل المدرسة.

