الدائرة الرابعة.. إقبال كثيف حرَّك «الفزعات»

وطن النهار

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الدائرة الرابعة تحدت «كورونا» فعلى الرغم من الجائحة وعدم استقرار الطقس، تفوق ابناء الدائرة بالتزامهم بالاشتراطات الصحية والانصياع إلى تعليمات رجال الامن بالتنظيم والتباعد الاجتماعي ولبس القفازات والكمامات والتعقيم.

شهدت صناديق الاقتراع توافدا منذ الصباح الباكر اعدادا كبيرة من المواطنين فكان ابناء وبنات الدائرة الرابعة على قدر كبير من المسؤولية حيث شكلوا طوابير امتدت مسافات طويلة ذلك حرصا منهم على المشاركة في عرس الكويت الديموقراطي 2020.

وقد شهدت عملية التصويت في بعض اللجان بطئاً نظراً للاحترازات الصحية، فيما قام رجال الداخلية بعمل كبير حيث قاموا بتنظيم عملية المشاركة في العرس الديموقراطي بتوفير «القفازات» للناخبين عند بوابة المدرسة والكشف عن درجة الحرارة وقياسها اضافة الى التدقيق على الجنسية واستدلال الناخب على اللجنة المطابقة لاسمه، فضلا عن توفير اماكن انتظار المركبات وعدم التسبب في خلق اختناقات مرورية على الطريق، وقام رجال المرور كذلك بادخال مركبات كبار السن وذوي الاعاقة وايصالهم إلى بوابات المدارس، كما قام رجال الطوارئ الطبية والهلال الاحمر بدورهم في ايصال كبار السن وذوي الاعاقة إلى صناديق الاقتراع والتصويت فيما قام رجال بلدية الكويت بدورهم برفع عدد بسيط من المركبات التي اغلقت الطريق على المركبات الاخرى.

رئيس الوزراء

وفي لجنة مدرسة أم البراء في الجهراء قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال جولته في المدرسة ان ابناء الكويت اعتادوا على الانتخابات ولكن في هذا السنة فرضت قيود وشروط بناء على ازمة كورونا حيث انها استوجبت جهدا اضافيا، مقدما شكره للهيئة القضائية الذين هم مسؤولون بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وايضاً موظفو وزارة العدل والصحة والداخلية لقيامهم بدورهم الجبار.

وطالب الناخبين والناخبات بالتقيد بالارشادات الصحية خلال عملية التصويت وايضا بعد اعلان النتائج، مبينا ان الجميع سوف يفرح باعلان النتائج لكن يجب علينا المحافظة على الارشادات الصحية وعدم التجمع قبل وبعد اعلان النتائج.

وأكد ان جميع التقارير تشير إلى أن اعداد الناخبين كبيرة ومنظمة وقال: كل الشكر والتقدير لكل من التزم بالارشادات الصحية.

الصورة مضيئة

ومن جانبه، قال وكيل محكمة الاستئناف رئيس اللجنة الاصلية في مدرسة أم البراء في منطقة الجهراء المستشار د. عماد الحويل ان العملية الانتخابية سلسة واقبال المواطنين كبير منذ الصباح الباكر وجميع المشاركين ملتزمون بالاشتراطات الصحية، مبينا ان عدد المشاركين في التصويت باللجنة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بلغ نحو 280 ناخبا من اصل 894 ناخبا، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق.

أما القاضي فهد العوضي رئيس اللجنة الفرعية فقد أكد ان عملية التصويت تسير على ما يرام دون وجود معوقات تذكر، مشيرا إلى ان عملية اقتراع الناخبين بلغت حتى الظهر 360 ناخبا ادلوا باصواتهم من اصل 1118 ناخبا، وان عملية توافد الناخبين مستمرة، فيما أكد رئيس اللجنة الفرعية رقم 109 المستشار أحمد الحسن ان عملية الاقتراع تسير على أكمل وجه وان عدد الناخبين بلغ في اللجنة 282 ناخبا من اصل 886.

وفي مدرسة سيد هاشم الحنيان بمنطقة الجهراء أعلن رئيس اللجنة الاصلية وكيل محكمة الاستئناف المستشار يوسف الحداد عن عدد الناخبين في اللجنة الذي بلغ حتى ظهر يوم الانتخاب 190 ناخبا من اصل 1072، مبينا ان الاعداد المشاركة تؤكد توافد الناخبين للادلاء باصواتهم حيث ان الفترة الصباحية شهدت توافد الناخبين وان اعداد الناخبين بازدياد.

أما رئيس اللجنة الفرعية المستشار نواف المطيري فقد أكد ان عدد المشاركات من الناخبات حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بلغ 195 ناخبة من اصل 1075 ناخبة، كما أكد أن هناك كشفا بعدد 5 اسماء من الناخبات في حالة الحجز المنزلي، مبينا ان العملية تسير على أكمل وجه.

ومن ناحيته، قال رئيس اللجنة الفرعية القاضي محمد العتيبي: لا يوجد اي معوقات سواء على الناخبين او القائمين على العملية الانتخابية والعملية تسير على اكمل وجه حيث بلغ عدد المشاركات من الناخبات 143 ناخبة ادلن باصواتهن من اصل 969 ناخبة.

ومن جانبه، اكد وكيل النيابة عبدالحميد الشرف من مدرسة سلمان الفارسي للبنين في منطقة الاندلس ان نسبة التصويت حتى ساعات الصباح الباكر بلغت 10% مشيراً الى ان الاجراءات تسير بشكل جيد وهناك التزام بالتباعد الاجتماعي، ولفت الى ان عدد المصوتين حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بلغ 90 شخصا من اصل اكثر من 800 ناخب.

وبدوره أكد المستشار شبيب الطفلان رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة صالح الرويح أن عدد المقيدين 879 وقد صوت حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً 241 وهذه نسبة جيدة ومن المتوقع أن يزيد الاقبال من قبل الناخبين مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

لجنة «الكورونا»

ومن ناحيته، اكد وكيل النيابة عبدالله ملك من مدرسة الاندلس الابتدائية المخصصة للمصابين بفيروس «كورونا» في منطقة الاندلس ان المدرسة تحتوي على لجنتين احداهما للرجال والاخرى للنساء، حيث ان عدد المسجلين في اللجنة 162 ناخبة والرجال 103، موضحا ان اللجنة خاصة بمصابي «كورونا»، حيث يدخل المصاب الى اللجنة ويظهر الجنسية من بعيد، ويتم الختم على الجنسية بحيث لا يكون هناك اي احتكاك مع اعضاء اللجنة، مبينا انه في لجنة النساء تم استقبال 12 ناخبة، حيث ان القاعة مجهزة بالكامل للتعامل مع الحالات، كما سيتم فرز اللجنة داخل القاعة بعد تعقيمها.



لقطات

لا تجاوزات قال رئيس المفوضية الاهلية للديموقراطية التابعة لجمعية الشفافية رشيد البراك اننا نؤدي الاعمال المكلفين بها من مجلس الوزراء لمتابعة العملية الانتخابية برفقتنا فريق دولي وافراده منتشرون في المدارس لمراقبة وضمان التصويت وخلوه من اي جرائم انتخابية، وقال البراك ان الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيم يجري على اكمل وجه كذلك تعاون القضاة كان حاضرا، وزاد لم نرصد أي مثالب، وعن اعتراض البعض على مشاركة مراقبين من الخارج قال البراك ان مشاركة المراقبين من دول معينة غير صحيح وان المدعوين من جمعيات المجتمع المدني متخصصين بالشفافية ومراقبة الانتخابات. إزالة الإعلانات المخالفة أكد مدير بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه أنه تمت إزالة عدد من المخالفات والإعلانات حيث تمت إزالة اكثر من 700 إعلان، وقال إننا مستمرون حتى بعد انتهاء فترة الانتخابات وستتم إزالة جميع الاعلانات المخالفة للمرشحين داعيا الجميع إلى الالتزام بالقانون. تقدير واعتزاز عضو جمعية الصحافيين الكويتية دهيران ابا الخيل اكد أن اختيار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات كان محل تقدير واعتزاز من قبل منظمات المجتمع المدني، وقال إن على الناخبين اختيار مجلس على مستوى طموح أبناء الكويت. قوة الإطفاء اكد ضابط ارتباط محافظة الفروانية من قوة الاطفاء محمد الهندي ان قوة الاطفاء كانت موزعة في جميع الدوائر الانتخابية للتعامل مع حالات الطوارئ، وقال انه تم التعامل مع حريق مركبة امام احدى المدارس في الاندلس وتم التعامل مع الحادث بشكل سريع واطفاء المركبة. واضاف انه تم المرور على كافة مقار الاقتراع وفحص جميع المدارس من قبل قطاع الوقاية في قوة الاطفاء، وتم تسليم تقارير بجاهزية المدارس من حيث توفر خراطيم الاطفاء. بطء في التصويت واجهت بعض اللجان الانتخابية بطئاً في عملية التصويت جراء التنظيم وفقا للاشتراطات الصحية وسلامة الناخبين بعدما تم توفير مقاعد بمسافات متباعدة. توفير القفاز قام رجال الداخلية بتوفير «القفاز» لكل الناخبين والزموهم بارتداء القفاز عند دخول المدرسة وفقا للاجراءات الصحية حفاظا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية. قياس الحرارة كان دخول المدارس مشروطا بقياس حرارة الناخبين فقد قام رجال الامن عند بوابة كل مدرسة بقياس درجة حرارة الناخبين والتدقيق على جنسياتهم. طوابير الانتظار خارج لجان التصويت قام رجال الداخلية بتنظيم «طابور الانتظار» بمسافة كافية بين كل ناخب واخر بتعليمات من وزارة الصحة. توفير المقاعد عمل المسؤولون عن اللجان على توفير «مقاعد» في باحة المدرسة بمساحات مناسبة للانتظار لبعض اللجان التي توافد عليها الناخبين من الصباح الباكر. منع التجمعات من مظاهر التقييد بالاشتراطات الصحية قام رجال الامن وبلدية الكويت بمنع التجمعات خارج المدارس بحيث اصبحت ساحات المدارس خالية من التجمعات. تنظيم السير رجال المرور قاموا بعملية مدروسة لتنظيم السير لتسهيل عملية التصويب وعدم التسبب في اختناقات مرورية. طواقم طبية وفرت وزارة الصحة طواقم طبية في كل المدارس تحسبا لاي طارئ فيما قام جمعية الهلال الاحمر بمساعدة المسنين وذوي الاعاقة على التصويت.