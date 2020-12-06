«الخامسة».. «حضِّر ربعك» كلمة السر

وطن النهار

عاشت الكويت أمس عرسها الديموقراطي وسط إجراءات أمنية واشتراطات صحية استثنائية، حيث فتحت لجان الاقتراع ابوابها الساعة الثامنة وتوجه منذ الصباح الباكر ناخبو وناخبات الدائرة الخامسة لاختيار 10 أعضاء يمثلونهم في قاعة عبدالله السالم وسط اجواء مفعمة بالتفاؤل وبنتيجة تزهر معها مسيرة الكويت عطاء ويصبح الكرسي الأخضر اكثر فاعلية وانجازا.

وتنافس في السباق الديموقراطي على مقاعد الدائرة الخامسة التي تضم 26 منطقة، 65 مرشحا بينهم 3 مرشحات، وبلغ اجمالي الناخبين 135 ألفا و512 ناخبا بواقع 76 ألفا و928 ناخبة و67 ألفا و584 ناخبة، فيما أدلى الناخبون بأصواتهم باقبال شديد وملحوظ وآمال وترقب لنتائج صناديق الاقتراع.

وشهدت منطقة الاحمدي حضورا كثيفا منذ الساعات الأولى، ففي مدرسة ابن ماجد الابتدائية، أكد رئيس اللجنة الاصلية المستشار محمد سالمين، أن نسبة التصويت في الساعة الثانية ظهرا قاربت الـ 50%، موضحا أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم حتى تلك اللحظة بلغ 460 ناخبا من أصل 1160 ناخبا مسجلا في اللجنة الأصلية.

وأكد سالمين، أن الساعات الاولى شهدت حضورا ملحوظا لكبار السن وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمحجورين من السفر، لافتة إلى أن العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة.

وفي روضة الاحمدي، أكد رئيس اللجنة الأصلية إناث، المستشار في محكمة الاستئناف سالم مروي الهدية، أن عدد الناخبات اللاتي ادلين بأصواتهن حتى الساعة الثانية ظهرا بلغ 404 ناخبات من أصل ألف و58 ناخبة مسجلة في هذه اللجنة، في حين أكد رئيس اللجنة الفرعية في ذات المدرسة أن عدد الناخبات اللاتي ادلين بأصواتهن في تلك الساعة بلغ 340 ناخبة من أصل 1383 ناخبة مسجلة.

تدافع الناخبين

وفي منطقة الصباحية، شهد المعهد الديني الثانوي للبنين المخصص كمركز اقتراع للذكور إقبالا كثيفا من ناخبي الدائرة، إذ توافد المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في ساعات الصباح الأولى لحظة فتح باب الاقتراع، كما لوحظ تدافع الناخبين إلى اللجان بعد اتمام عملية فحص الحرارة والتأكد من التزامهم بارتداء الكمام والقفازات.

حضور نسائي

وشهدت مدرسة عفراء بنت عبيد الابتدائية، حضورا نسائيا كثيفا من ناخبات الدائرة، حيث أكد رئيس اللجنة الاصلية الاحتياط المستشار هيثم سلامة، أن نسبة التصويب حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا قاربت الـ 50%، مشيرا إلى ان اللجنة الاصلية شهدت اقبالا كبيرا من قبل الناخبات في الساعة الاولى من الصباح، مبينا أن عدد الناخبات اللاتي ادلين باصواتهن في هذه الساعة بلغ 390 ناخبة من أصل 851 ناخبة مسجلة في كشوفات اللجنة الاصلية.

من جانبه، أكد المستشار احمد السعدني رئيس اللجنة الأصلية الاحتياط في ثانوية عبدالله الاحمد الصباح، أن نسبة التصويت في هذه اللجنة بلغت 47%، حيث بلغ عدد المصوتين 440 ناخبا من أصل 900 ناخب مسجلا في هذه اللجنة.

وتجاوز التصويت في اللجنة الأصلية بمدرسة حصة الحنيف الكائنة بمنطقة القرين والتي ترأسها المستشار طلال أبورمية، نسبة الـ 50%، حيث شهدت اللجنة حضورا كثيفا من الناخبين مع بدء فتح صناديق الاقتراع وحتى الساعة الثالثة عصرا أكثر من نصف العدد المسجل في اللجنة، كما قاربت نسبة التصويت نسبة 50% في اللجنة الفرعية التي ترأسها وكيل المحكمة الكلية عبدالله البرية، في حين سجلت اللجنة الأصلية ذكور في مدرسة عبدالوهاب الفارس برئاسة د. حمد الهطلاني، نسبة تصويت بلغت 55% حتى الساعة الرابعة عصرا.

لقطات

لوحظ اقبال فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمحجورين من السفر خلال الساعات الاولى من فتح صناديق الاقتراع.

نظرا للحضور الكثيف في مركز الاقتراع الخاص بسكان الصباحية، تكدست السيارات في الساحات على بعد نصف كيلو من موقع التصويت.

اضطر بعض القضاة والمستشارين تكليف رؤساء اللجان الاحتياط بالقيام بمهامهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في العرسالديموقراطي والادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المقيدين فيها.

اجتهد رجال وزارة الداخلية لتحقيق اشتراطات وزارة الصحة لاسيما بتطبيق شرط التباعد الجسدي بين الناخبين امام لجان الاقتراع.

اضطر بعض الضباط، إلى إيقاف تدفق الناخبين داخل بعض المدارس والتزام المواطنين بالوقوف بالخارج حتى يتسنى لهم تنظيم عملية التصويت تجنبا للاحتكاك والمخالطة.

وفرت اللجان الفنية والدفاع المدني والمتطوعون خدمات لكبار السن وتوفير كراسي متحركة لسهولة تحركهم داخل مقر التصويت.

توجه مدير أمن الأحمدي اللواء صالح مطر العنزي إلى بوابة الدخول وساهم في إعادة ضبط الجموع المتزاحمة خارج احدى المدارس.

شوهدت طوابير انتظار طويلة للناخبين والناخبات في بعض مراكز الاقتراع، في حين حرص المنظمون على تخصيص بوابة جانبية لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

في ظل الحضور الكثيف من ناخبات الدائرة الخامسة وسط الترتيبات والالتزام بالاجراءات الصحية، لوحظ امتداد الطابور النسائي الى مسافات بعيدة.

