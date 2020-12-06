الأمير: المواطنون جسدوا الحس الوطني في الانتخابات

أول النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر الى كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وأنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ د. احمد الناصر وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة والشيخ د. باسل الصباح وزير الصحة والمستشار د. فهد العفاسي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ود.سعود الحربي وزير التربية وزير التعليم العالي ووليد الجاسم وزير الدولة لشؤون البلدية والفريق خالد المكراد رئيس قوة الاطفاء العام وم. احمد المنفوحي المدير العام لبلدية الكويت ود. هلال الساير رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر اعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الاعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعلى ما ابدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لاجراء عملية الانتخابات ووفق الاشتراطات الصحية المطلوبة واتخاذ جميع الاحترازات والاحتياطات التي تتطلبها الظروف الصحية الراهنة حفاظا على سلامة الجميع.

كما اشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما ابدوه من التزام بالارشادات اسهم في تمكينهم من الادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي. كما عبر سموه عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولى تعالى ان يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر الى كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. احمد الناصر ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم ورئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد والمدير العام لبلدية الكويت م. احمد المنفوحي ورئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير. أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لجميع الوزارات والجهات المعنية في الدولة التي شاركت بفاعلية في اعداد وتنظيم العملية الانتخابية لمجلس الأمة (2020) والاشراف على سيرها بكفاءة عالية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة حفاظا على سلامة الجميع، مثمنا سموه تلك الجهود الكبيرة التي ساهمت بشكل فعال في تهيئة الأجواء الملائمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر في مناخ ديموقراطي ابرز المظهر المشرف الذي يليق بوجه الكويت الحضاري.

كما اعرب سموه عن بالغ تقديره لاعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المخلصة التي ساعدت في تيسير عملية الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لأجل خدمة وطننا الغالي وأهله الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.

