خليجنا واحد

الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل شكر وتقدير الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الاميركي دونالد ترامب على جهودهم في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي مشيرا الى ان تمثيل السعودية للامارات والبحرين ومصر يعكس مكانتها المرموقة ودورها الرائد. وفي حين أكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان خادم الحرمين الشريفين حريص على وحدة مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ان شركاء الرياض معها على نفس الخط فقد رحبت قطر بالجهود الكويتية، مشددة على ان إنهاء الازمة الخليجية يمثل ربحا لكل الاطراف... (طالع ص 16-17)

وبعث سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة لخادم الحرمين الشريفين تقدم فيها بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته المملكة بقيادة الملك سلمان الرشيدة وحنكته المعهودة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي. مستذكرا بهذا الصدد الجهود الخيرة والبناءة لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد واكد أن تمثيل السعودية للامارات والبحرين ومصر إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة. وقال سموه: إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف. وفي رسالته الى أمير قطر قال سمو الأمير ان الاتفاق النهائي الذي يضمن لنا التضامن والتماسك في وحدة موقفنا. كما بعث سموه رسالة شكر إلى الرئيس ترامب، مشيرا بالتقدير إلى الجهود التي بذلها أخيراً المستشار جاريد كوشنر.

وكان سمو الأمير اعرب عن بالغ سعادته وارتياحه للانجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت أخيراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أكدت من خلاله جميع الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي كما عكس الاتفاق تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبهم في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه.

وفي الرياض أكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان امس أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون.

وشدد على التزام السعودية بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته وكشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امس أن حلفاء بلاده على الخط نفسه فيما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

من جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن الاتفاق سيكون ربحا للجميع، وحلا يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة.

فيما شكر وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الكويت والولايات المتحدة على جهودهما من أجل حل الخلاف الخليجي. مؤكدا أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة.