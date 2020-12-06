السيادة للأمة

الأولى

ضرب الناخبون أمس مثلاً رائعاً جديداً في الايمان بالديموقراطية، وفي الثقة الكاملة بأن الامة مصدر السلطات، وبأنها هي التي تصنع حاضرها وتبني مستقبلها كما نص على ذلك الدستور في مادته السادسة التي نصت على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات.

فرغم كورونا وما فرضه من اجراءات احترازية صارمة، ورغم الجو الماطر الذي تلبدت معه السماء، وابتلت جنبات الارض، فقد امتدت طوابير الناخبين امام لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، حتى وصل طول بعضها الى ما يزيد على 500 متر.

نسبة التصويت التي فاقت 60% بصفة مبدئية والتوقعات بكثير اسهم في ارتفاعها الاقبال منقطع النظير، الذي لم يقتصر على فئة عمرية واحدة، ولا جنس الرجال بمفردهم، بل شمل جميع المستويات فلم تكن لجان السيدات اقل ازدحاما من غيرها، ولم تكن اعداد الشباب دون الشيوخ، بل تنافس الجميع في اختيار ممثلي الامة واضعين نصب اعينهم ان الكويت اولا، وانها فوق الجميع. ومع الصورة المضيئة التي رسمها الناخبون و،هم يتقاطرون على لجان الاقتراع،

كان للجهات المسؤولة كالصحة والداخلية والعدل وغيرها ادوارها البارزة في ظهور المشهد الانتخابي بتلك الروعة، وبذلك الجمال.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر الى جميع الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في اعداد وتنظيم انتخابات مجلس الأمة 2020 على ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لاجراء عملية الانتخابات ووفق الاشتراطات الصحية المطلوبة واتخاذ جميع الاحترازات والاحتياطات التي تتطلبها الظروف الصحية الراهنة حفاظا على سلامة الجميع.

واشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما ابدوه من التزام بالارشادات اسهم في تمكينهم من الادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.

وعبر سموه عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولى تعالى ان يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر إلى جميع الجهات المشرفة على العملية الانتخابية أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لجميع الوزارات والجهات المعنية في الدولة التي شاركت بفاعلية في اعداد وتنظيم العملية الانتخابية لمجلس الأمة (2020) والاشراف على سيرها بكفاءة عالية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة حفاظا على سلامة الجميع، مثمنا سموه تلك الجهود الكبيرة التي ساهمت بشكل فعال في تهيئة الأجواء الملائمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر في مناخ ديموقراطي ابرز المظهر المشرف الذي يليق بوجه الكويت الحضاري.

كما اعرب سموه عن بالغ تقديره لاعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المخلصة التي ساعدت في تيسير عملية الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لأجل خدمة وطننا الغالي وأهله الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله ورعاه- ذخرا للبلاد.

من جهته، قام سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية شملت عددا من مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة 2020.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي اثناء جولته في مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية في منطقة الجابرية عن السعادة بما شاهده من ترتيبات وتجهيزات صحية تختلف عن الاعوام الـ60 السابقة وذلك في ظل الأزمة الصحية واشتراطاتها والاجراءات المطلوب اتباعها، مشيدا بجهود وزارات الصحة والداخلية والعدل والاعلام.

وأضاف سموه سعيد بالتقارير التي تصلني عن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثل الشعب الكويتي في مجلس الأمة للعمل على استكمال مسيرة طويلة وبإذن الله نحتفل جميعا بانتهاء اليوم الانتخابي بمشاركة كبيرة عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد نحن نرى الاقبال الكبير على الانتخابات ونرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية اثناء الانتخاب والابتعاد عن مظاهر الاحتفال والتجمع بعد الاعلان عن النتائج، مشددا على ان المكسب هو ان نظهر بلا خسائر من هذه الانتخابات ونحافظ على الصحة العامة في البلاد.

وأوضح سموه ان الاشتراطات الصحية فرضت اجراءات لا بد من الالتزام بها وأرى ان الجميع حريص على هذه الاشتراطات الصحية لكن يجب ايضا التقيد بالاجراءات والارشادات الصحية اثناء وبعد العملية الانتخابية.

وأعرب سموه عن الثقة بحرص الناخبين والناخبات على الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى بعد نهاية العملية الانتخابية وأن تتم مظاهر الاحتفال عبر الاتصال وليس التجمع سائلا الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه خدمة الكويت.

680 مصاباً بـكورونا صوتوا

أكدت مصادر صحية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين شاركوا في عملية التصويت في انتخابات أمة 2020 بلغ حتى اغلاق أبواب مراكز الاقتراع 680 مواطناً ومواطنة.

حضور لافت لكبار السن

لوحظ في الدوائر الانتخابية الخمس حرص كبار السن على المشاركة في انتخابات مجلس الامة 2020 لاسيما في الساعات الاولى من انطلاق عملية التصويت.

وشاركت هذه الفئة من المواطنين في العرس الديموقراطي بكل سهولة ويسر، لاسيما مع توافر وسائل النقل المختلفة الخاصة بكبار السن مثل الكراسي المتحركة، وذلك في ظل الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

التزام بالاشتراطات

أولت الجهات القائمة على الانتخابات وعلى رأسها وزارتا الداخلية والصحة أولوية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وضمان سلامة الناخبين. وشهدت الساعات الاولى من التصويت التزام الجميع بالاشتراطات الصحية مع توفير أدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة وتخصيص اماكن مخصصة لانتظار الناخبين مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا المتزامنة مع الانتخابات فإن الدولة التزمت بعقدها ضمن مواعيدها الدستورية في ظل أجواء آمنة للمواطنين.

حضور نسائي

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وسط انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد -19 إلا أن العنصر النسائي كان حاضرا في انتخابات مجلس الأمة من خلال التواجد بشكل لافت في مراكز الاقتراع بجميع الدوائر الانتخابية.

وشمل الحضور النسائي جميع الفئات العمرية، حيث بدأ التوافد إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر للادلاء بأصواتهن وممارسة حقهن السياسي.