«الشفافية»: الملاحظات المرصودة لن تؤثر في نزاهة الانتخابات

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قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري متابع محلي للانتخابات ان العملية الانتخابية سارت بشكل جيد، مشيدا بجهود الحكومة وتنظيمها لهذه العملية.

وذكر عقب زيارة ميدانية قام بها ووفد الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات متابع دولي للانتخابات لمدرسة أم الخير الابتدائية للبنات بمنطقة العارضية في الدائرة الرابعة ان النظام الدستوري كفيل بتمكين كل الناس من التعبير عن آرائهم وعن ملاحظاتهم بشكل دستوري، مشيرا الى ان الملاحظات التي تم رصدها لا تؤثر على المشهد السياسي ولا على حيادية ونزاهة الانتخابات.

وأوضح انه كان هناك تنظيم متميز وعالٍ وان الاجراءات الصحية المتخذة ادت الى زيادة نسبة المشاركة نظرا لبثها روح الطمأنينة لدى المواطنين، مضيفا ان الكويت فخورة بديموقراطيتها وباجراء العرس الانتخابي الذي يبرز الصورة الحضارية للكويت وتوعية العالم اجمع على وجود اتفاق شعبي حكومي على هذه الديموقراطية.

من جانبها قالت عضو وفد الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات من جمهورية العراق فيان الشيخ علي ان الهدف من مشاركة الوفد هو تقييم العملية الانتخابية والديموقراطية بالكويت. وبينت ان وفد الشبكة مكون من ثمانية اشخاص من لبنان وتونس والعراق. وأوضحت ان زيارة الوفد تستمر لمدة اسبوع يقوم خلالها برصد المناخ الديموقراطي بالكويت والوقوف على القوانين التي تساعد على اجراء انتخابات نزيهة وديموقراطية توسع من مشاركة الناخبين وتوفر فرصاً متكافئة للمرشحين.

وأفادت ان الوفد سيقيم اداء الادارة الانتخابية ووسائل الاعلام وتعاملها مع المرشحين ومدى توفيرها فرص حجم المشاركة بالاضافة الى رصد نموذجي لبعض المراكز الانتخابية.

ولفتت الى ان العملية الانتخابية سارت بشكل جيد وسيقوم الوفد باصدار تقرير شامل نهائي غدا الاثنين عن الانتخابات بشكل عام.

من جهته، اعرب عضو الوفد من الجمهورية اللبنانية احمد مروة في تصريح مماثل عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منوها بالاجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي اتخذتها الحكومة الكويتية لتأمين العملية الانتخابية.

وذكر مروة ان الاقبال على صناديق الاقتراع كان مشجعا رغم الظروف الصحية مبينا ان الوفد كفريق دولي لا ينظر الى يوم الاقتراع فقط بل الى العملية الانتخابية ككل.