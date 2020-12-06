البغلي: «الموانئ» تخالف قواعد العدالة والمساواة بين شركات النقل البري

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين فاضل البغلي إن مجلس إدارة الاتحاد قد بحث في اجتماعه الأخير القرار الإداري رقم 70/2020 والصادر عن مؤسسة الموانئ الكويتية والذي بموجبه تم منع معظم شركات النقل المرخص لها بمزاولة أعمال النقل البري للبضائع والمواد والمعدات بمختلف أنواعها من وإلى مينائي الشعيبة والشويخ والموانئ الأخرى التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية إلا للقلة القليلة من الشركات الأخرى ، ما يعد مخالفة لقواعد العدالة والمساواة والأعراف التي تحكم العمل التجاري في البلاد وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة ويخل بمبدأ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفول دستورياً للجميع دون إقصاء.

واضاف البغلي : يمثل هذا القرار تعدياً على حقوق أصحاب البضائع وشركات الشحن في حرية اختيار الناقل البري لبضائعهم من الشركات الكويتية المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة وذلك لنقل بضائعهم من وإلى الميناء والتي كفلتها القرارات الحكومية والجمركية المعمول بها في البلاد والمنظمة لتخليص البضائع ونقلها وأضاف إن حصر تلك الأعمال وجعلها حكرًا على عدد قليل من الشركات ، مع إضافة رسوم وأجور جديدة عالية نص عليها القرار سالف الذكر لم ترد في تعرفة رسوم وأجور الموانئ الرسمية سينتج عنه رفع غير مبرر لأسعار النقل وبالتالي مضاعفة أسعار السلع بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية والتي سيتحملها أخيراً المستهلك من مواطنين ومقيمين.

والاتحاد يحذر من الآثار السلبية لهذا القرارعلى كفاءة أعمال نقل البضائع من وإلى الموانئ وما يترتب بسببها من تأخير لوصول البضائع والمواد الاستهلاكية وغيرها إلى مستودعات ومخازن التجار المستوردين لها ، بالإضافة إلى تكدس البضائع في مرافق الموانئ وتأخير انجاز الأعمال وما يستتبع من ذلك من فرض رسوم أرضيات وغرامات على التجار المستوردين بالأضافة الي تأخير أعمال تفريغ السفن بالميناء وكل ذلك يعد عاملاً آخر لزيادة أسعار السلع ويهوي بمستويات العرض في السوق مما سيزيد الأسعار لنسبة قد تصل 100 % عن مستوياتها السابقة ويعرض البضائع الغذائية والدوائية والمواد الحساسة التي لا تتحمل الانتظار للتلف، الأمر الذي سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر جمة سوف تتكبدها الشركات التجارية بشكل عام وشركات المشروعات الصغيرة على وجه الخصوص في وقت تعاني فيه البلاد كغيرها من بلدان العالم من الآثار السلبية لجائحة وباء كورونا ( كوفيد -19) على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتأثيراتها على أسعار السلع والمواد الأولية الغذائية التي باتت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة تراجع المخزون العالمي بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

هذا فان الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين يتفق مع ما تم نشره في وسائل الاعلام حول الانعكاسات السلبية لقرار مؤسسة الموانئ الكويتية على أسعار السلع والمواد الاساسية والضرورية كالمواد الغذائية والدوائية وقطع الغيار ومواد البناء وغيرها.

وناشد رئيس مجلس ادارة الاتحاد باسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين سمو رئيس مجلس الوزراء للنظر بإيقاف هذا القرار الجائر وغير المدروس لدرء الآثار السلبية الشديدة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والسلعي لوطننا الغالي الكويت والذي لا يرجى منه سوى إلحاق الضرر بكل مكونات القطاع الخاص المرتبطة بالميناء من شركات وتجار مستوردين ومصدرين وكذلك المصانع المحلية وشريحة عريضة من المواطنين المشتغلين في قطاع النقل والمواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.

