العم عبدالعزيز الشايع.. في ذمة الله

مال وأعمال

فقدت الكويت العم عبدالعزيز محمد حمود الشايع عن عمر يناهز 94 عاماً، والذي يعد أحد رجالاتها المخلصين واحد الرواد الذين ساهموا في نهضة الكويت ورفعتها.

والعم الراحل الشايع يعد أحد الأعلام الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الذين تركت مسيرتهم بصمة واضحة في مختلف القطاعات فكان - رحمه الله- ، مدرسة عنوانها الجهد والمثابرة والتألق والنجاح.

وقد رحل رجل الأعمال العم عبدالعزيز الشايع، الذي سبقه دائماً اسمه محلياً وعربياً، قبل صفته بعد رحلة عطاء تمتد لما يربو على 7 عقود حافلة وزاخرة بالكفاح في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والنيابية والخيرية والاجتماعية، جعلته يتبوأ مكانة رفيعة على خارطة الاقتصاد في الكويت والعالم.

فالرجل الذي أحب التجارة فأحبته كان علامة كويتية من العلامات الاقتصادية العصامية المضيئة والبارزة في تاريخ الكويت، ورسالته للشباب الكويتي كانت دائماً: «اطرقوا باب القطاع الخاص ولا تغرنكم الوظائف الحكومية».

ولد الراحل عبد العزيز الشايع في العام 1926، ودرس المرحلة الابتدائية في الكويت وبعدها توجه للهند لاتمام دراسة اللغة الانكليزية والالتحاق بثانوية سانت جوزيف هاي سكول بومبي الهند خلال الفترة التي امتدت من عام 1939 إلى 1942، وبعدما عاد للكويت تسلم العمل بالمكتب وعمره 17 سنة حيث كانت توجد لديه رغبة في العمل بالتجارة وبدا عليه وقتها عشقه لقراءة الكتب.

شارك العم عبد العزيز الشايع في وضع اللبنات الأولى لبناء الكويت في الكثير من المشاريع والمؤسسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترؤسه لسنوات طويلة اللجنة الشعبية لجمع التبرعات الذي كان أحد مؤسيسها ، وساهم كذلك في تأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي وشركة ناقلات النفط ، وكان عضواً في المجلس البلدي في الأعوام 1960 – 1963 ، ومن ثم وزيراً للكهرباء والماء في العام 1964 وكان أحد مؤسسي شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر ورئيس مجلس إدارتها لسنوات طويلة.

تضمنت حياة العم بوحمد العديد من المحطات البارزة، كما انه من أوائل الشخصيات الكويتية التي ساهمت بإنشاء مجموعة من الشركات في الخمسينيات فكان شريكاً ورئيساً لمجلس إدارة شركة محمد حمود الشايع للتجارة العامة 1952، والبنك الوطني كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة ناقلات النفط بين 19 عاما وتحديداً بين العامين 1957 إلى 1976.

ومن ضمن الانجازات العديدة التي حققها الراحل العم عبدالعزيز الشايع نجاحه في تأسيس مجموعة من المؤسسات المهمة والبارزة في الكويت وخارجها منها على سبيل المثال لا الحصر البنك الوطني وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ومجمع الافنيوز وفندق شيراتون الكويت أوبروي - المدينة المنورة وغيرها من المشاريع الاقتصادية العملاقة في الكويت والعالم العربي.

شغل الراحل عضوية المجلس البلدي بين العامين 1960 حتى 1963، فيما تولى حقيبة وزارة الكهرباء والماء في 1964، علاوة على كونه شريكاً ورئيس مجلس إدارة الفنادق الشرقية- شيراتون الكويت 1965.

يعد الراحل أول رجل أعمال كويتي يكتب كتاباً يتناول أوراقاً من حياته تحت عنوان «أصداء الذاكرة»، والذي يغطي الفترة ما بين 1939، 1995 التي أقام خلالها في الهند، وبالكويت عن حياته في الهند، وكيف كان الكويتيون بالهند، وطبيعة العلاقات بين الهند والكويت والخليج العربي، والمؤسسات التي عمل بها بالكويت وأسسها محلياً في الأربعينيات والخمسينات.

«النهار» تتقدم بخالص العزاء من آل الشايع ، داعين المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته والكويتيين الصبر والسلوان، وتسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويكرم منزلَه ويوسِعْ مُدخَلَه ويبدله بدارِه داراً خيراً مِن دارِه ويدخله الجنة.. لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكل شيء عنده بأجلٍ مُسمًّى..إنَّا للهِ وانا اليه راجعون.

