غداً.. تدشين «بالسلامة» لعودة «المنزلية»

مال وأعمال

شدد المدير العام في شركة ناس للخدمات الارضية منصور علي الخزيم على أهمية مشروع عودة العمالة المنزلية، معتبراً إياه مشروعاً وطنياً وغير ربحي ويستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن، مع التقيد بالاشتراطات الصحية.

وكشف الخزيم، خلال المؤتمرالصحافي الذي عقد، أمس، عن اطلاق تطبيق «بالسلامة» غداً الاثنين والذي بموجبه يتم حجز عودة العمالة وفق مواعيد الطيران المتاحة على المنصة.

وبين الخزيم أن عودة العمالة المنزلية وفق تطبيق بالسلامة، يخضع العمالة المنزلية لثلاثة فحوصات PCR، الأول لدى مغادرة العامل بلده، والثاني لدى قدومه إلى مطار الكويت، والثالث بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المحددة بأسبوعين.

وبين أن هناك أكثر من 150 مكتب سياحة وسفر شاركت في التطبيق حتى الآن، فيما يوجد 35 فندقاً وشقة فندقية، تم التواصل معها وأبدت موافقتها لاستيعاب العمالة القادمة خلال فترة الحجر.

وأوضح أن الشركة لديها استعداد تام لاستقبال ومتابعة العمالة القادمة، مقدراً عدد العمالة التي سيتم قدومها في أسبوعين بحدود 8400، و16400 شهرياً. وحول مصير المشروع في حال قدوم لقاح كورونا، وانتهاء الأزمة، أشار الخزيم باقتضاب: الأمر متروك للسلطات الصحية ونحن جاهزون لأية تعليمات تصدرها الحكومة في هذا الشأن. وحول إمكانية تطبيق منصة بالسلامة على بقية مراحل عودة العمالة العالقة في الخارج، أوضح الخزيم أن الأمر بيد السلطات المختصة.

واشار الى ان مشاركة مكاتب السياحة والسفر تكون مقابل رسم قدرة 5 دنانير.وبين ان العمالة الهندية تستحوذ على النصيب الأكبر من اجمالي العمال بواقع 51 الف عامل من الاجمالي البالغ 80 الف عامل.

