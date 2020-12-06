الكويت» أطلقت «بيرق العز» لتعزيز الانتماء الوطني

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خلقت أغنيتها «بيرق العز» التي دشنتها شركة Ooredoo الكويت أجواء حماسية من خلال البنية التحتية (المقامية والإيقاعية) للأغنية وكلماتها المعبرة. بثت الأغنية روح الفرح ومبادئ الانتماء الصادقة وتأصيل حب الوطن وتنمية الروح الوطنية.

أطلقت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، أغنية وطنية جديدة مهداة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لتوليه إمارة دولة الكويت.

وحملت الأغنية عنوان «بيرق العز» بصوت محمد المسباح الشجي، وكلمات عبدالعزيز العبكل، ألحان وإشراف فهد الناصر وتوزيع المبدع محمد همام، كما تمت بإنتاج وتنفيذ Senyar Group. وتُثير الأغنية الإحساس الصادق بالهوية الوطنية والقومية بما تحمله من معان عذبة رقيقة وكلمات أدبية رصينة تصف أصالة الشعب الكويتي. هذا وقد عملت Ooredoo الكويت على الأغنية على مدار أشهر، لتكون أول شركة اتصالات تهنئ سمو الأمير على دوره القيادي المتجدّد.

وتقول بعض كلمات الأغنية المليئة بالفخر والانتماء «الله يحفظك سيدي نواف الأحمد وحكم الصباح اللهِ لا يغير علينا، يا بيرق العز بيرق بلدنا عالي نشوفك من الله خلقنا ديرة هل الخير وأبوها الكبير سيف مجرب وله شعب وافيين».

وتعبيراً عن إطلاق هذه الأغنية الوطنية، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: «تعبر الأغنية عن الفخر الوطني وهي جزء أساسي من مسؤولية Ooredoo الاجتماعية تجاه الوطن والشعب. فإن الكلمات والمعاني الغنية المستخدمة تعكس تواضع الأمير وقربه من شعب الكويت وثقتنا به».

وأضاف: «وأخيراً، أود أن أهنئ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميراً لدولتنا الحبيبة، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والسلام».

