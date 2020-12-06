«غرفة البحرين» نظَّمت ورشة عمل في تجاوز آثار «كورونا»

مال وأعمال

عقدت غرفة البحرين التجارية ورشة عمل «التحديات الاقتصادية والموارد الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة كورونا»، والتي قدمها المدير الشريك بشركة نيوبيري للاستشارات الاقتصادية في دولة الكويت، د.عصام الطواري.

وفي مستهل الفعالية رحب الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين ، شاكر إبراهيم الشتر، بالدكتور عصام الطواري، والحضور، مؤكداً على أهمية عنوان ورشة العمل وهدفها المتمثل في تعريف أصحاب الاعمال بطرق استدامة منشآتهم التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي في كلمته: «لا يخفى عليكم المتغيرات والتداعيات غير المسبوقة التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية في البحرين والعالم بعد انتشار جائحة كورونا، وهذا ما يدعونا لمناقشة الأسس المطلوبة والمهارات اللازمة لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي الجديد على نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتحديد، والبحث عن مصادر وهياكل التمويل الملائمة لهذا القطاع».

من جانبه تحدث المدير الشريك بشركة نيوبيري للاستشارات الاقتصادية في الكويت؛ د.عصام الطواري، خلال ورشة العمل عن الطرق المؤدية إلى استدامة المؤسسات التجارية، والموارد المالية المتاحة التي تساعد على تحقيق ذلك بالحلول المختلفة المواكبة للتغييرات والتداعيات غير المسبوقة التي لحقت بالمؤسسات التجارية بعد انتشار جائحة كورونا.

وأشار إلى أهمية مواكبة المؤسسات التجارية المتغيرات قدر المستطاع، حيث إن للأزمات جوانب إيجابية كثيرة، فلا يجب أن نلقي الضوء على الجوانب السلبية فقط، مشيراً إلى أن جائحة كورونا فتحت فرصاً أمام المؤسسات التي تتعامل مع المتغيرات بصورة سريعة.

وفيما يتعلق بالإجراء المتبع في عدد من المؤسسات التجارية خلال الأزمات، وهي تقليص الميزانيات ومن ضمنها التسويق أشار الطواري إلى أهمية إعادة النظر في ميزانية التسويق وكفاءتها للمؤسسة التجارية، وما العائد من استثمار كل مبلغ في هذه الوسيلة للتسويق، مؤكداً يسعى صاحب المشروع التجاري دائماً إلى توسيع قاعدة العملاء بطرق حديثة ومبتكرة، بحيث يرصد احتياجات العملاء، ويقسمهم على حسب رغباتهم أو توجهاتهم وغيرها، وأن يصاحب ذلك جودة وابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات كالمحفزات والهدايا والعروض بصورة متجددة، خصوصاً أننا نتعامل اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي سلاح فعّال وقوي للتسويق للمشاريع، والدليل هو نمو وظهور المشاريع المنزلية التي لا يعلم عنها أحد مسبقاً.

وقال د.الطواري «أظهرت لنا الأزمة أن الكثير من أصحاب الأعمال غيروا من نماذج عملهم، بل أعادوا تشكيل وهيكلة مشاريعهم بما يتناسب مع المرحلة التي نعيشها، ونتيجة هذا التكّيف والتحوّل سيجعلنا قادرين على مواجهة الأزمات في الفترة القادمة»، مبيناً أن التحول نحو التكنولوجيا الرقمية للكثير من المشاريع على جميع المستويات، سيمنحنا القوة لمواجهة الأزمات القادمة. وفي رده على أحد المداخلات؛ لفت الطواري إلى أن المشاريع تحتاج إلى حماية، ولكن يجب أن تكون بطريقة محددة، لأن الحماية لا تعطي المشاريع القوة، ما يؤدي إلى انهيارها في أول تحدٍ، لذلك لابد أن يكون لدى المشاريع التجارية القوة في مواجهة التحديات لتنمية المؤسسة التجارية.

وأشاد بتجربة البحرين في التصدي إلى جائحة كورونا بالقول: «إن مملكة البحرين من البلدان التي تميزت في التعامل مع جائحة كورونا منذ البداية، حيث شكلت فريقاً قوياً لإدارة الأزمة من عدت جوانب، وفي الجانب الاقتصادي قدمت عدداً من الحزم المالية لدعم مؤسسات القطاع الخاص من أجل استمرارية عمل المؤسسات في السوق ومحاولة التقليل من آثار الجائحة قدر الإمكان.

وحول استعداد الأسواق والقطاعات لمرحلة التعافي وأبرز القطاعات الواعدة قال: «التجربة هي التي تولد الفرص، فلابد من أن يكون لدى أصحاب الأعمال الشجاعة بتجربة كل جديد، والذهاب نحو التغيير، فلابد أن يكون أصحاب الأعمال منتبهين دائماَ لمعرفة اتجاهات السوق، لتكون لهم الأسبقية لمواكبة المتغيرات»، مشيراً في الوقت ذاته أن خطط التعافي تختلف من بلد لآخر ولكل قطاع ظروفه، فقطاع التعليم يختلف عن قطاع الصناعة.

ونصح د. الطواري أصحاب الأعمال بأن أن يؤمنوا بنجاح مشاريعهم من أجل تجاوز آثار الجائحة، أما إذا وصل صاحب العمل لقناعة بأن الظروف غير مؤاتيه لتطوير مشروع فعليه أن ينتقل إلى مشروع آخر يناسبه، ووجههم بأن يكونوا مبادرين وأن لا يخافوا من الإخفاق، فهو الذي يصنع النجاح للمشاريع، بالإضافة إلى أن يحافظوا على المبالغ النقدية ويحرصوا على رسم خطط تضمن استمرار المشروع في المرحلة المقبلة.

تجنب التعثر المالي

يأتي انعقاد ورشة عمل «التحديات الاقتصادية والموارد الخاصة بالشركات في ظل أزمة كورونا» في إطار سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها غرفة البحرين بالتعاون مع الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين في البحرين وحول العالم لتقديم المعرفة اللازمة للتجار لتجنب التعثر المالي، وذلك تزامناً مع الظروف التي يمر بها العالم والتحديات التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية بعد جائحة «كورونا»، حيث أولت غرفة البحرين حرصها بضرورة اطلاع أعضائها ومجتمع الأعمال على كل المستجدات المتعلقة بأساليب النهوض بجميع قطاعات الأعمال.

