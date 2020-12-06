«بيتك تكافل» أفضل شركة تأمين تكافلي عالمياً

مال وأعمال

حازت شركة «بيتك» للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم لعام 2020 من مجموعة «جلوبل فايننس» العالمية، تقديرا لاداء الشركة ودورها في سوق التأمين التكافلي محليا وعالميا، وتميز وتنوع خدماتها ومنتجاتها بالاضافة الى التقنية التي تضيفها على اعمالها وتميزها عن منافسيها.

وابرزت «جلوبل فايننس» في منحها الجائزة للشركة، العديدمن العوامل الايجابية المهمة التي تعكس حالة التطورالمستمر والتوسع المتزايد في جوانب العمل المختلفة، والذي تعكسه مؤشرات اداء رئيسة، من ابرزها النمو في الاصول، والتنوع الجغرافي من خلال العمل في السوق الكويت، والتواجد بالخارج مع عملاء وحلفاء استراتيجيين من شركات كبرى، وتعدد العمل في قطاعات ومجالات جديدة قريبة الى اهتمامات العملاء وموائمة لمتطلبات الحياة اليومية وظروفها المتغيرة، مع تنامي الحصة السوقية للشركة التي تزيد عن 23 % من سوق التأمين محليا.

وصرح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك-تكافل»، قتيبة النصف ان الجائزة تعبر عن نجاح خطط العمل القائمة على استراتيجية واضحة تستهدف ترسيخ مكانة الشركة في السوق المحلي وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التأمينية باعلى وارقى المعايير العالمية من خلال كوادر بشرية مدربة ومؤهلة مع تطوير وسائل وادوات تقنية تساعد العملاء على الاستفادة من خدمات الشركة في أي وقت ومكان يناسبهم.

