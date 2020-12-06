«برقان»: عرض حصري عبر «Deliveroo»

مال وأعمال

وفر بنك برقان خصماً خاصاً لعملائه بالتعاون مع منصة التوصيل الرائدة في الكويت «Deliveroo» لمواكبة توقعات العملاء ومتطلباتهم ومكافأتهم . يمنح العرض حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق من بنك برقان خصماً خاصاً بقيمة 5 د.ك. على أن تكون قيمة الطلب 5 د.ك. كحد أدنى. ويسري العرض الحصري لمدة أسبوع من 6 ديسمبر وينتهي في 12 ديسمبر 2020. وقالت دانة النصف – مدير- منتجات وباقات المجموعة المصرفية في بنك برقان:» نحن سعداء بشراكتنا مع منصة التوصيل الرائدة في الكويت « Deliveroo»، فنحن نسعى دائما في بنك برقان لتقديم خدمات وعروض مميزة لعملائنا لتتماشى مع نمط حياتهم اليومي. كما نحرص دائما على مكافأة عملائنا من خلال تقديم عروض جديدة ومميزة» يوفر «Deliveroo» أكثر من3000 مطعم في الكويت بأسعار مميزة وأفضل خدمة. للاستفادة من العرض، كل ما على العميل هو إدخال رمز العرض «BURGAN» قبل اتمام دفع الطلب ببطاقات بنك برقان ليظهر سعر الخصم، وتطبق الشروط والأحكام.

