«بيكر تلي» عقدت مؤتمرها السنوي

مال وأعمال

عقدت شبكة بيكر تلي العالمية مؤتمرها السنوي للمكاتب الأعضاء حول العالم لأول مرة من خلال التواصل المرئي عبر الإنترنت ، وتعد شبكة بيكر تلي العالمية إحدى أكبر عشر شبكات محاسبة حول العالم.

وقال الشريك الرئيسي– علي الحمد أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد المستجد»، حيث رأت إدارة الشبكة العالمية ضرورة التواصل مع المكاتب الأعضاء حول العالم لضمان مواكبة تحديات الأعمال في ظل أنماط العمل الجديدة التي ظهرت على السطح مع تفشي جائحة كورونا «كوفيد المستجد» ومنها العمل عن بعد، ومن ثم فرض هذا النموذج تعديل نموذج عمل مكاتب التدقيق المحاسبي والضرائب والاستشارات حول العالم بما لا يخل بمبادئ الحيادية والاستقلالية والمهنية التي تنتهجها تلك المكاتب بما يضمن الحصول على التأكيدات المناسبة وفق المتغيرات الجديدة.

وقد أشار الحمد بأن المؤتمر قد ركز على ضرورة استخدام جميع حلول التكنولوجيا الآلية والرقمية في تقديم الخدمات ومنها إجراء المقابلات من خلال خاصية التواصل المرئي عبر الإنترنت وتبادل المعلومات والمستندات إلكترونياً وتفعيل الحلول الرقمية كلما أمكن في تنفيذ الأعمال،كما تناول المؤتمر أهمية تطبيق المعايير والممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني بما يحافظ على سرية المعلومات التي يتم تداولها بين العملاء وفرق العمل.

وقد اتخذ المؤتمر شعاراً موجهاً للمكاتب الأعضاء وهو «كونوا على تواصل مع العملاء بجميع الوسائل الآمنة، وكونوا ملهمين لعملائكم باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، وكونوا مبدعين في ابتكار الحلول التي تتناسب وتواكب مجريات الأحداث». هذا وقد تناول المؤتمر موضوعات عديدة أبرزها ضرورة مواكبة المكاتب الأعضاء للمتغيرات التي حدثت وتحدث في أساليب عمل الشركات وبيئة الأعمال في كل دولة. وقد شارك مكتب بيكر تلي في د الكويت في فعاليات المؤتمر ممثلاً في الشركاء الرئيسين محمد حمد السلطان، و علي محمد الحمد، بالإضافة إلى الشركاء هشام سرور و فريدة شاكر. إن جميع الشركاء في مكتب بيكر تلي في الكويت منوط بهم تنفيذ توصيات المؤتمر، الأمر الذي سوف ينعكس على أساليب تنفيذ الأعمال بما يتواكب مع ظروف العملاء وأن نصبح أكثر تواصلاً معهم. وقد ختم الحمد تصريحه بإلقاء الضوء على الخدمات المهنية والاستشارية التي يقدمها مكتب بيكر تلي في الكويت، وتشمل تلك الخدمات التدقيق المحاسبي وخدمات التأكيد الأخرى والضرائب واستشارات الأعمال المختلفة، والتي تمثل قيمة مضافة لجميع كيانات الأعمال في مختلف القطاعات المحلية.

