مصالحة صباح..

عربيات ودوليات

شكلت كلمات سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد في رسائله الثلاث الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلانا بانتهاء الأزمة الخليجية عبر مصالحة تعيد احياء وحدة وتماسك مجلس التعاون بأسس اتفاق وضعها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي حمل منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة هم طي صفحتها فيما واصل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مهمته بناء العهد الخليجي الجديد بوحدته المتجددة وقوته المستقرة وأمانه الجماعي.

إنجاز تاريخي

وبعث سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية هذا نصها: «خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي اخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الاعراب عن خالص تمنياتي لكم بدوام الصحة وموفور العافية. كما اود ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادتكم الرشيدة وحنكتكم المعهودة في سبيل تحقيق الانجاز التاريخي بالوصول الى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي مستذكرا بهذا الصدد الجهود الخيرة والبناءة لسمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مؤكدا ان تمثيل المملكة العربية السعودية الشقيقة للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية انما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم امن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة. ان ما تم التوصل اليه بين الأشقاء يعد انجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم اجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه.مع خالص تمنياتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة».

خطوة مباركة

كما بعث سمو الأمير برسالة شكر وتقدير للشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر هذا نصها: «حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله امير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي اخي العزيز الاعراب عن خالص تمنياتي لسموكم بدوام الصحة وموفور العافية. كما اود ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسموكم على ما بذله بلدكم الشقيق من جهود مقدرة في سبيل انجاح المساعي الخيرة التي بدأها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لاحتواء الأزمة الخليجية وانهائها بالتوصل الى الاتفاق النهائي الذي يضمن لنا التضامن والتماسك في وحدة موقفنا. ان الخطوة المباركة التي تحققت بالتوصل الى الاتفاق بين الأشقاء تعكس حرص سموكم على مكتسبات كياننا الخليجي ووحدته وتماسكه وصلابته ودوره على الساحتين الاقليمية والدولية لنتمكن معا من العمل في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ومواجهة التحديات الجسام المحدقة بنا.مع خالص تمنياتنا لدولة قطر الشقيقة ولشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة».

حتمية التكاتف والتآزر

وبعث سمو امير البلاد برسالة شكر وتقدير الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب هذا نصها: «فخامة الصديق الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تحية طيبة مقرونة بأطيب التمنيات لفخامة الصديق بموفور الصحة والعافية وبعد... يسرني ان اتقدم لفخامتكم بجزيل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية الصديقة منذ الأيام الأولى لنشوب الخلاف الخليجي بين الأشقاء والذي كان لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الدور الكبير في سبيل الوصول الى احتوائه وحله وأشير ايضا بالتقدير الى الجهود التي بذلها أخيراً المستشار جاريد كوشنر في سبيل التوصل الى هذا الانجاز الذي يعكس حرص بلدكم الصديق على امن واستقرار المنطقة وادراكها لحتمية التكاتف والتآزر في سبيل مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة والعالم تلك الجهود التي ستظل راسخة في الأذهان وتستذكرها شعوبنا بكل العرفان. متمنيا لفخامتكم كل السداد وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار».

وكان سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اعرب عن بالغ سعادته وارتياحه للانجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت اخيراً للتوصل الى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي اكدت من خلاله كافة الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي كما عكس الاتفاق تطلع الأطراف المعنية الى تحقيق المصالح العليا لشعوبهم في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه.

كما اكد سمو امير البلاد بأنه «في الوقت الذي نعرب فيه عن سعادتنا لهذا الانجاز نستذكر بالتقدير الجهود الخيرة والبناءة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف والذي ارسى قواعد ذلك الاتفاق لتبقى جهود سموه رحمه الله في اعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا. كما نتوجه بالتهنئة والتقدير لاخواني اصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير ابنائنا وتحقيق تطلعاتهم والى كافة الاصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبنا.ونتوجه ايضا بالشكر والتقدير لفخامة الصديق الرئيس دونالد ترامب على جهوده الداعمة والتي تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على امن واستقرار المنطقة».

