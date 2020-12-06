«الخليجي»: بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا

عربيات ودوليات

الرياض- «كونا»: رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف بالبيان الصادر من وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر بشأن تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي. وأكد الحجرف ان هذا البيان يعكس قوة المجلس وتماسكه وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن ابناءه. وشدد على ان ابناء مجلس التعاون اذ يستبشرون بهذا البيان ليتطلعوا الى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والازدهار. واستذكر الحجرف بالتقدير والعرفان في هذه المناسبة الجهود الصادقة والمخلصة والتي قادها ومنذ اليوم الأول سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد واستكملها صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد والتي نشهد ثمارها من خلال البيان. كما اشاد بالجهود الداعمة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والأصدقاء الذين دعموا مساعي الوساطة وآمنوا بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوته ودوره المحوري اقليميا ودوليا في تعزيز الأمن والسلم ودعم جهود التنمية. ورفع الحجرف الشكر والتقدير والتهنئة لقادة دول المجلس في هذا اليوم المبارك والى ابناء مجلس التعاون والذين يشهدون بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة.

