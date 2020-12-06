الجارالله: الأزمة طويت

عربيات ودوليات

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ان الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل الى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية، واصفاً الاتفاق بأنه «انجاز تاريخي» لتعزيز التضامن الخليجي وتماسك وحدة مجلس التعاون. وقال الجار الله في تصريح لتلفزيون الكويت مساء الجمعة: «في البداية نتقدم بالتهنئة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على هذا الانجاز التاريخي الذي تحقق لنا اليوم، والذي اعلن عنه د.الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة».

وأضاف: «هذا الاعلان اشار الى الاتفاق النهائي، والتوصل الى هذا الاتفاق لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، لنحقق من هذا الاتفاق ما نتطلع ونصبو اليه جميعا من تعزيز لتضامننا الخليجي، وتماسك لوحدة عملنا الخليجي المشترك».

وتابع نائب وزير الخارجية، قائلاً: «اننا احوج ما نكون اليوم لهذا الانجاز حيث ان هذا الاتفاق نستطيع من خلاله ان نواجه تحديات كبيرة وأخطار جسيمة تحيط بنا جميعاً وفي الوقت الذي نبتهج فيه للتوصل الى هذا الاتفاق لابد ان نستذكر الجهود المضنية التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - لاحتواء هذا الخلاف منذ اليوم الأول من نشوب هذا الخلاف، كما نستذكر ايضاً بالتقدير جهود صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة المتواصلة والحثيثة لبلورة هذا الاتفاق».

وحول تحديد موعد المصالحة الخليجية، قال الجارالله: لا استطيع ان احدد تاريخا معينا ولكني اتحدث بتفاؤل وبثقة ان هذا التاريخ قادم لا محالة وهو قريب لا محالة.. النوايا طيبة والعزم اكيد والرغبة جامحة لدى كل الأشقاء في دول مجلس التعاون للوصول الى هذا اليوم وسنصل الى هذا اليوم ونحتفل بهذا اليوم الذي نجسد فيه هذا الاتفاق على ارض الواقع».

