الأمم المتحدة: الكويت تشيِّد «جسور التفاهم» في الخليج وخارجه

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نيويورك - بروكسل - الوكالات: رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بجهود ومساهمات الكويت في تشييد جسور التفاهم في منطقة الخليج العربي وخارجها.

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريح له ان الأمين العام يشعر بالتفاؤل بشأن بيان الشيخ د. احمد الناصر وزير الخارجية الكويتي ووزير الاعلام بالانابة والتقارير الأخرى التي تفيد بقرب حل الخلاف بين دول منطقة الخليج. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امله في ان تعمل جميع الدول، معا من اجل حل خلافاتها بشكل رسمي، مشددا على اهمية وحدة الخليج للسلم والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وذكر المتحدث، ردا على سؤال من الصحافيين، ان غوتيريش يرحب بجهود ومساهمات الكويت في تشييد جسور التفاهم في منطقة الخليج وخارجها.

وفي بروكسل اشاد الاتحاد الأوروبي، امس بالجهود التي تبذلها الكويت في سبيل حل الأزمة الخليجية وتحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان ان التكتل الذي يضم 27 دولة يرحب باعلان وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الجمعة بشأن عقد مباحثات مثمرة جرت اخيرا في هذا الاطار.

وأضاف البيان «يشيد الاتحاد الأوروبي بالدور الذي لعبته الكويت والولايات المتحدة في تسهيل هذا البيان.. الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود الوساطة الكويتية المستمرة».

وأكد المتحدث ان «تسوية الخلاف الداخلي ستسمح لمجلس التعاون باستعادة وحدته.. والاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تعزيز شراكته طويلة الأمد مع مجلس التعاون الخليجي».

