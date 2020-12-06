الرياض: خادم الحرمين حريص على وحدة «الخليجي»

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان امس ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون.

وشدد على «التزام السعودية بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته».

وأشار الى «تقدم في حل ازمة قطر» موضحاً ان «السعودية تأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف».

وتابع «نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل ان يحدث ذلك».

وكشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امس ان حلفاء بلاده «على الخط نفسه» فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا الى اتفاق نهائي بشأنها.

وقال في مقابلة اجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر حوار المنامة في العاصمة البحرينية ان تحقيق اختراق لحل الأزمة الخليجية بات وشيكا.

وقال «نتعاون بشكل كامل مع شركائنا فيما يتعلق بهذه العملية ونرى احتمالات ايجابية للغاية باتجاه التوصل الى اتفاق نهائي»، مضيفا ان «جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي».

وأضاف لدى سؤاله عما اذا كان النزاع يتجه الى تسوية كاملة «نتصور حلا يغطي جميع الجوانب ويرضي كل الأطراف المعنية»، مشيرا الى ان ذلك سيحدث «قريبا».

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح، قد تحدث قبلها، في بيان متلفز، عن اجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل ازمة مقاطعة قطر، واضاف ان الأطراف اكدت حرصها على الوصول لاتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولها.

وقال الوزير السعودي ان المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية. وعبر الأمير فيصل في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة عن الشكر للمساعي الأميركية في هذا الخصوص معربا عن التطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

واضاف الأمير فيصل بن فرحان ان «تقدما كبيراً» تم احرازه خلال الأيام الماضية.

وقال «نأمل ان يؤدي هذا التقدم الى اتفاق نهائي ويبدو انه في متناول اليد، ويمكنني ان اقول انني متفائل الى حد ما بأننا على وشك الانتهاء من اتفاق بين جميع الدول المتنازعة للتوصل الى حل نعتقد انه سيكون مرضياً للكل». وذكر ان هذا التقدم حدث «بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الكويت وأيضاً بفضل الدعم القوي من الرئيس ترامب والادارة الأميركية لتقريب جميع الأطراف».

