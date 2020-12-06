ترحيب عربي بالمصالحة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رحبت سلطنة عمان بالبيان الصادر عن الكويت حول النتائج الايجابية لجهود المصالحة الخليجية التي سبق ان قادها سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. وذكرت وكالة الانباء العمانية ان سلطنة عمان ترحب بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد والرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي تعكس حرص كل الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي بهدف الوصول الى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول. على صعيد متصل رحب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ايمن الصفدي بالتفاهمات التي اعلنت عنها الكويت في اطار الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الخليجية.

وفي بيروت ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية امس جهود دولة الكويت في سبيل رأب الصدع بين الاشقاء والتوصل لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية. ورحبت الوزارة في بيان «بالتقدم الحاصل في المباحثات الهادفة الى التوصل لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية».

وقال البيان ان الوزارة تعرب عن «تقديرها لتأكيد جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي».

