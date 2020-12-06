الدوحة: حل الأزمة «ربح للجميع»

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الدوحة - الوكالات: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر ان الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون «ربحا للجميع، وحلا يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة».

فيما شكر وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني الكويت والولايات المتحدة على جهودهما من اجل حل الخلاف الخليجي.

وقالت الخاطر في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية ان «الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، كانت مسيرة مجلس التعاون الخليجي وشعوب الخليج والمنطقة، وأن حل تلك الأزمة سيكون ربحا للجميع». وأشارت، الى ان «بلادها ستستمر في هذه المناقشات بايجابية ومسؤولية تجاه مصلحة المنطقة ومستقبلها».

وتابعت «لا يمكن الا ان نستذكر في هذه اللحظات الجهود العظيمة والمخلصة لسمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد والتي يستكملها اليوم بذات الحرص والاخلاص سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «.

وقالت الخاطر ان بيان دولة الكويت المتعلق بجهود المصالحة خطوة مهمة وايجابية. وذكرت في تصريح تاخر لقناة «الجزيرة» القطرية ان المناقشات الأخيرة كانت تهدف الى وضع اطار عام للحوار في اتجاه انهاء الأزمة الخليجية.

وأضافت الخاطر ان قطر تلتزم في مواصلتها هذه المناقشات بقاعدة الاحترام المتبادل وأمن وسيادة كل دولة متبنية في ذلك اسلوبا بناء وايجابيا، بما يعلي من مصلحة الشعب الخليجي بوجه عام.

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري ان حل الأزمة الخليجية سيكون انتصارا للجميع خاصة لشعوب الخليج ومسيرة مجلس التعاون.

الى ذلك اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ان بيان دولة الكويت «خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية».

وقال الشيخ محمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة كما نقدر الجهود الأميركية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد ان اولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة».

