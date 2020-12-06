توتنهام لمواصلة الصدارة أمام أرسنال

دوليه

يريد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الاحتفاظ بسجله الرائع ضد ارسنال عندما يتواجهان على ملعب «وايت هارت لاين»، في دربي شمال لندن اليوم ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من بطولة انكلترا.

وسيلعب توتنهام امام ألفين من انصاره بعد السماح بعودة عدد محدد في المدرجات في بعض المدن وذلك للمرة الاولى منذ مارس الماضي وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يخسر مورينيو سوى مباراة واحدة من اصل 17 في مواجهة ارسنال على رأس الجهاز الفني لاندية تشلسي ومان يونايتد وتوتنهام، كما انه لم يخسر اي مباراة بيتية في اي مسابقة امام «المدفعجية».

ومنذ خسارته مباراته الافتتاحية على ارضه امام ايفرتون 0-1، حافظ سبيرز على سجله خاليا من الهزائم محليا في تسع مباريات ويتصدر الترتيب بفارق الاهداف عن ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي.

ويدخل توتنهام المباراة منتشيا ببلوغه الدور الـ32 من مسابقة دوري ابطال اوروبا اثر عودته من لاسك لينتس النمسوي بالتعادل 3-3، في مباراة غاب عنها هدافه هاري كين لاصابة طفيفة، لكن مورينيو اعرب عن امله في ان يكون جاهزا لخوض الدربي. في المقابل، يعاني ارسنال كثيرا حيث خسر 5 مباريات من اصل 10 خاضها حتى الان كان آخرها على ارضه امام ولفرهامبتون 1-2 في الجولة الماضية.

وسجل هدفين فقط في اخر ست مباريات، في ظل صيام هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ عن زيارة الشباك منذ هدفه من ركلة جزاء في مرمى مان يونايتد اواخر اكتوبر. ويحتل ارسنال المركز الرابع عشر حاليا. وحقق ارسنال الخميس فوزا معنويا في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» على رابيد فيينا النمسوي 4-1، في مجموعة ضمن صدارتها.

وأكد مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا الذي احتفل هذا الاسبوع بذكرى مرور سنة على توليه مهمة الاشراف على فريقه خلفا لمواطنه أوناي ايمري بأنه لا يخشى الاقالة من منصبه بقوله بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون وقال في هذا الصدد «في اليوم الذي قررت فيه دخول معترك التدريب، كنت مدركا بانه في احد الايام ستتم اقالتي او ارحل عن النادي» مشيرا الى انه «لست قلقا بهذا الشأن».واضاف «همي الوحيد هو استخراج افضل ما لدى اللاعبين، ان اقوم بتقديم افضل خدمات للفريق وتطوير نفسي». وتابع «ادرك جيدا انه في هذه المهنة، ستتم اقالتي في احد الايام لكني لا ادري متى سيحصل هذا الامر». ويستضيف ليفربول ولفرهامبتون على ملعب «انفيلد» في مباراة سيفتقد فيها الاخير خدمات مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس الذي خضع لعملية جراحية، اثر كسر في الجمجمة تعرض له خلال حادث اصطدام مع مدافع ارسنال البرازيلي دافيد لويز ولم تعرف المدة التي سيغيبها عن الملاعب. وكان ولفرهامبتون تخلى عن جناحه البرتغالي ديوغو جوتا الى ليفربول مطلع الموسم الحالي مقابل 55 مليون دولار ونجح سريعا في فرض نفسه في صفوف فريقه الجديد، بتسجيله 9 اهداف في اول 15 مباراة له في مختلف المسابقات، لدرجة بأنه بدأ ينافس جديا على مركز اساسي له على حساب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

