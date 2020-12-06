الانتصار الخامس على التوالي لمرسيليا

دوليه

واصل مرسيليا نتائجه الرائعة في الدوري الفرنسي محققا فوزه الخامس تواليا بنتيجة 2-0 على نيم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري ليرتقي الى الوصافة مؤقتا.

وافتتح الارجنتيني داريو بينيديتو (57) التسجيل للفريق الجنوبي قبل أن يضاعف فالير جرمان النتيجة (84)، بعد طرد الباراغوياني أندريس كوباس من صفوف الخصم في الدقيقة 77 بعد انذار ثانٍ.

ورفع مرسيليا رصيده الى 24 نقطة من 11 مباراة (يملك مباراتين مؤجلتين) . ودخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش المواجهة بعد أن أنهى الثلاثاء سلسلة من 13 خسارة تواليا في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي سلبي) بفوز على أولمبياكوس اليوناني 2-1، ليحافظ على آماله الضئيلة في تحقيق المركز الثالث والتأهل الى الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» عندما يحل على مانشستر سيتي الانكليزي الاربعاء في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.

