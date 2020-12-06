ميلان لتجاوز سمبدوريا

دوليه

يتطلع ميلان المتصدر الى مواصلة انطلاقته في الدوري الايطالي عندما يلتقي سمبدوريا اليوم ضمن المرحلة العاشرة من البطولة. ويتصدر ميلان الحالم باستعادة امجاده في التسعينيات جدول الترتيب. وتبدو المباراة سهلة لميلان و اذ يحل على سمبدوريا الثاني عشر والذي لم يفز في آخر أربع مباريات. ويبدو ميلان، الوحيد الذي لم يخسر بعد مع يوفنتوس، مصمما على متابعة مفاجأته السعيدة هذا الموسم. فبعد مواسم من التقهقر والتراجع، عاد مهاجمه السابق، الدائم الترحال، السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ليمنحه جرعة أمل هائلة من خلال وضعه في مركز الصدارة. لكن «ايبرا» الذي قاد «روسونيري» الى لقبه الاخير في الدوري عام 2011، غاب عن آخر مواجهتين، بما فيها الفوز على سلتيك الاسكتلندي الخميس في الدوري الأوروبي والتي شهدت تأهله الى دور الـ32، بسبب مشكلات عضلية. وسيغيب الهداف البارع والفارع الطول عن مباراة سمبدوريا المقبلة.ويخوض ميلان المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد ضمانه التأهل الى دور الـ32 من مسابقة «يوروبا ليغ»، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه سلتيك الاسكتلندي بثنائية الى فوز لافت 4-2. وقال مدربه ستيفانو بيولي العائد بعد اصابته بكورونا «ايبرا لاعب هام، حتى اذا كان خارج الملعب، هو قائد». تابع «لكن أظهرنا أننا نملك حلولا بديلة».

وبعد سقوطه الأول هذا الموسم، بنتيجة كبيرة على ارضه أمام انتر 0-3، يلملم ساسوولو الثالث جراحه، عندما يحل على جريح آخر، فريق العاصمة وسادس الترتيب روما الذي عاد مكسور الجناحين من نابولي برباعية نظيفة. ويكرر نابولي محاولاته لاحراز لقب ضائع منذ 1990، عندما قاده الاسطورة الارجنتيني الراحل الاسبوع الماضي دييغو مارادونا الى مجد محلي أمام اندية الشمال الغنية. ويحل الفريق الجنوبي الذي يحتل راهنا المركز الخامس، على كروتوني متذيل الترتيب الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.

