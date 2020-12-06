كلوب: المسؤولون يتجاهلون صحة اللاعبين

دوليه

وجّه الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي انتقادات لمسؤولي رابطة الدوري الانكليزي الممتاز أول من امس، متهما اياهم «بتجاهل صحة اللاعبين» بعد أن رفضوا السماح للأندية باعتماد قانون التبديلات الخمسة بدلا من ثلاثة خلال اجتماعهم هذا الاسبوع. وسُمح للمدربين بقيام خمسة تبديلات عند استئناف الدوري الانكليزي الموسم الفائت بعد توقف قسري بسبب جائحة فيروس كورونا حيث أبقت الدوريات الاوروبية الاربعة الكبرى الاخرى على هذا القرار هذا الموسم ايضا. الا أن أندية الـ «برميرليغ» لم تصوّت على اعتماده مجددا لموسم 2020-2021 حيث رأت الفرق المعارضة له أنه يخدم الاندية الكبرى.

ورغم اعتراض كلوب الذي يعاني فريقه من غيابات كثيرة بسبب الاصابات، وبعض المدربين الآخرين الا أنه لم يتم التصويت على تغيير القرار خلال اجتماع للاندية هذا الاسبوع. وقال الالماني على هامش المباراة ضد ولفرهامبتون «لست متفاجئا. قلت لكم ذلك خلال اجتماع المدربين (في نوفمبر) لو تمكنا من التصويت يومها، ولكن لم يسمح لنا بذلك، لكان القرار مختلفا وحظي بـ15 أو 16 صوتا». وتابع «فكرة أنه لم يتغير منذ حينها هي دليل على ان المساهمين والمدراء التنفيذيين والرياضيين يملكون وجهات نظر مختلفة عن المدربين». وأكد الالماني الذي قاد الفريق الى لقب الدوري الموسم الفائت أن «هذا ليس مؤشرا جيدا حقيقة، وكي أكون صريحا. هؤلاء الاشخاص يتجاهلون حقا صحة اللاعبين».

