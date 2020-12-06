اشتباه بتورط يوفنتوس في مساعدة سواريز

دوليه

أفاد الادعاء العام في ايطاليا أنه يشتبه بتورط نادي يوفنتوس، بطل الدوري المحلي في المواسم التسعة الماضية، في مساعدة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في اجتياز امتحان اللغة الذي خضع له في سبتمبر بهدف الحصول على الجواز السفر الايطالي. وكان امتحان اللغة الذي خضع له الأوروغوياني، الخطوة الأولى في اجراءات حصوله على الجنسية الايطالية تمهيدا لانتقاله من برشلونة الى يوفنتوس في صفقة لم تتم، فانتهى به الأمر بالبقاء في اسبانيا للدفاع عن ألوان أتلتيكو مدريد.

وفتح الادعاء العام في بيروجيا تحقيقا لاشتباهه بأن المهاجم البالغ 33 عاما غش في امتحان اللغة بعدما «أظهر التحقيق أن المواضيع التي تمت مناقشتها أثناء الامتحان قد تم الاتفاق عليها مسبقا مع المرشح وأن العلامة مُنحت له حتى قبل الامتحان» بحسب ما أفاد الادعاء العام. وبحسب وثائق الادعاء العام، قالت ستيفانيا سبينا، أحد الاشخاص المستهدفين في التحقيق، «ما الذي تعتقدونه، هل سنجعله يرسب؟ اليوم كان لدي آخر درس (لغة مع سواريز) ويجب أن أعده لأنه لا يتكلم كلمة واحدة» باللغة الايطالية.

