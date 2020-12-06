ملعب مارادونا في نابولي

دوليه

كرّم نادي نابولي الايطالي نجمه السابق الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي فارق الحياة في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاما اثر انتكاسة صحية، باطلاق اسمه على ملعبه بحسب ما أعلنت أول من امس بلدية المدينة الجنوبية. وما أن أعلن عن خبر وفاة مارادونا في بلده الأرجنتين، حتى تبنى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس وسلطات المدينة فكرة اطلاق اسم الاسطورة الأرجنتينية على ملعب «سان باولو» الذي تألق فيه بطل مونديال 1986 خلال فترة الأعوام السبعة بقميص الفريق الجنوبي. وكشفت بلدية نابولي أنه تمت الموافقة على تغيير اسم الملعب «من قبل جميع أعضاء المجلس البلدي» الذي أشاد بمن اعتبره «أعظم لاعب كرة قدم على مرّ العصور. بموهبته الهائلة وسحره، شَرَّفَ قميص نابولي طيلة سبعة أعوام حيث أهداه لقبي «سكوديتي» (الدوري الايطالي) وكؤوسا أخرى مرموقة، وحصل في المقابل على حب أبدي غير مشروط من المدينة بأكملها». وستكون المباراة الأولى لنابولي على ملعبه بتسميته الجديدة «دييغو أرماندو مارادونا» الخميس المقبل في الدوري الأوروبي «يورويا ليغ» ضد ريال سوسييداد الاسباني.