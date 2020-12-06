(2) إشهار أندية الفروسية.. أين الرقابة؟

محلية

لنكمل مأساة انشاء أندية الفروسية بالكويت التي تكلمنا عنها في المقالة السابقة. فالسؤال المهم هو كيف يمكننا ان ننشئ اي نادٍ رياضي في الكويت؟ بالطبع قانون 87/2017 قدم لهم شروطاً سهلة في انشاء الاندية الرياضية (مادة 3) وهو توقيع 50 شخصاً على طلب انشاء النادي... الخ. ولكن القانون غفل كيفية اعتماد هذه الاندية ولم يتطرق لها في تفسير مواد القانون خصوصا لهذه المادة التي يمكننا ان توجد كل شهر خمسة الى عشرة اندية رياضية مختلفة الاغراض؟؟؟ وتناسي حق الدولة في الموافقة او من عدمه لاسباب لوجيستية بعدم الموافقة... بناء على عدم حاجه البلد! فهل يعقل ان تكون اندية الفروسية بالكويت اكثر من الاندية في السعودية او الامارات؟؟؟ هذه قرارات غير سليمة وتحتاج الى رؤية مستقبلية في كيفية الموافقة على انشاء اي ناد شامل او متخصص؟ وكم كنت اتمنى ان تكون هناك رقابة صارمة على انشطة هذه الاندية كما هو مدون في المادة 10 من القانون بالكشف الدوري عليهم وتقييم ما يقومون به لدعم اللعبة (الحصن... ان وجدت؟). فما يحدث بالرياضة يحدث في الحيازات الزراعية، الجواخير والاسطبلات التي لا تلتزم بأغراضها التي وزعت على من طلبها. وحسب علمي بأن هيئة الرياضة قد اتفقت مع هذه الاندية بعدم اعتماد اي اراضٍ او ميزانيات لدعم انشطتهم؟ وهذا كلام ليس بالصحيح... لان القانون اقوى من اي اتفاق، فتغير القيادات الرياضية هو السبب الرئيس لهذه الهبات غير المنطقية وهذا بالطبع يتحملها من اخذ القرار بانشاء اندية الفروسية وكأننا سنستغني عن السيارات بالتنقل بالحصن؟ وها نحن ننتظر من سيكون القائد المنقذ (الجديد) للحركة الرياضية خلال هذا الشهر. لكي يعيد النظر في مساوئ مواد هذا القانون الذي سهل انشاء مثل هذه الاندية.

ففي رأيي الخاص اعتقد ان هناك ألعاباً رياضية والعاب الفروسية والعاب الجليد والالعاب المائية يمكن تنظيمها على مستوى وعدد المحافظات في الكويت (ستة فقط) ولا نحتاج لفتحها لكي ننشئ فوضى منظمة في المجال الرياضي... لانني اعلم ما هي نوايا بعض الرياضيين او المهتمين بهذه الامور في زيادة عدد الاندية سواء لمكاسب شخصية او مكاسب مادية او مكاسب سياسية... ولا يهمهم حصان او خروف او ارنب او فيل او جمل.... والبقية تأتي.... والله من وراء القصد.

