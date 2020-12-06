تعادل مخيِّب للقادسية أمام اليرموك

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سقط القادسية في فخ التعادل أمام اليرموك متذيل الترتيب 3-3 أول من أمس في ختام الجولة العاشرة من دوري التصنيف. ورفع القادسية بهذا التعادل رصيده الى 19 نقطة في مركز الوصافة بفارق الأهداف أمام كاظمة صاحب الرصيد ذاته، فيما أرتفع رصيد اليرموك الى تقطتين وظل قابعا في ذيل الترتيب.

سجل أهداف القادسية صالح الشيخ (7)، والبرازيلي لوكاس غاوتشو (64)، ومنور المطيري (85)، فيما سجل لليرموك الفلسطيني عدي الدباغ (23)، والتونسي وسام الادرسي (77 من ركلة جزاء و79).

ودخل القادسية اللقاء منتشيا من الفوز في الجولة الماضية على غريمه التقليدي الكويت 2-1، وبدأ سريعا في فرض سيطرته، قبل أن يفتتح التسجيل عبر صالح الشيخ الذي استغل كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة من عبدالله ماوي ليودعها سريعا في مرمى اليرموك.

ونشط اليرموك بعد هدف القادسية وشكل محترفيه الدباغ والادريسي خطورة كبيرة على دفاع القادسية المتراخي. ومن عرضيه من الثاني الى الأولى في قلب المرمى عادل الدباغ الأرقام.

وتساوت الكفتين بعد هدف التعادل وأضاع كل طرف العديد من الفرص المتاحة في ظل التسرع وعدم التركيز الذي لازم الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني أخذ اليرموك الافضلية وانطلق الى الأمام مشكلا خطورة كبيرة على مرمى ودفاع القادسية الذي عانى كثيرا في اللقاء، لكن الهدف جاء في الجهة المعاكسة بعد عرضية متقنة من البديل سيف الحشان على رأس البرازيلي غاوتشو الذي اودعها المرمى بطريقة جميلة. وتقمص الادريسي المتألق دور الهداف هذه المرة بعد أن احتسب حكم اللقاء عمار أشكناني ضربة جزاء لليرموك سجل منها اللاعب التونسي هدف التعادل مرة جديدة.

وبعد دقيقتين من هدفه تلاعب الادريسي بلاعبي القادسية بعد أن استلم الكرة في منتصف الملعب وتقدم بها باتجاه مرمى القادسية متجاوزا كل من يأتي في طريقه على الطريقة «المارادونية» مسجلا هدفا رائعا منح اليرموك التقدم.

وأندفع القادسية بعدها الى الهجوم بحثا عن التعادل فيما حاول اليرموك المحافظة على تقدمه. وأثمر ضغط القادسية عن هدف التعادل عبر منور المطيري بعد أن سقطت الكرة أمامه في مواجهة المرمى ليضعها على يسار الحارس محققا التعادل للأصفر ومنقذه من هزيمة غير متوقعه ليخطف القادسية نقطة مخيبة من اليرموك متذيل الترتيب.

