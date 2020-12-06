الجهراء والعربي يواجهان الساحل والنصر في «السلة»

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يسعى الجهراء الى العودة لسكة الانتصارات عندما يلتقي الساحل في 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة 11 (الاولى من القسم الثاني) من منافسات المجموعة الأولى في دوري كرة السلة، والتي تشهد لقاء آخر يجمع العربي مع النصر في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان القسم الأول لمنافسات المجموعة الاولى انتهى بتصدر الكويت برصيد 12 نقطة يليه الجهراء بـ11 ثم الشباب 10 يليه العربي 9 ثم النصر 8 يليه التضامن بـ7 نقاط واخيرا الساحل 10 نقاط. ويتأهل الى الدور الثاني الاربع فرق الاولى عن كل مجموعة الى الدور الثاني الذي يقام بنظام البلاي اوف من ثلاثة مباريات على طريقة المقص. وتبدو المباراة الاولى التي تجمع الجهراء مع الساحل تسير نحو الأول نظرا الى الفارق الفني بين الفريقين كما ان الساحل هو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يفز في اي مباراة.

وكان الجهراء سقط في الجولة الماضية أمام الكويت بعد خمسة انتصارات متتالية وهو يريد اليوم العودة الى سكة الانتصارات من جديد. وفي المباراة الثانية، التي تجمع النصر مع العربي تعتبر صعبة للغاية على الفريقين حيث يسعى كل فريق الى تحقيق الفوز لا سيما ان فوز الأخضر سيقربه من التأهل فيما ان النصر اذا ما اراد التأهل فلا بديل له عن الفوز على العربي على اعتبار ان فوزه على الكويت والجهراء والشباب صعب جدا في ظل الفارق الفني بينهم.

