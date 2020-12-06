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العربي هزم السالمية في «اليد»

زيد خلف
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الأحد 06 ديسمبر 2020

حقق العربي انتصارا مستحقا على السالمية 25-23 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضا فوز القادسية على برقان 32-27. ورفع الأخضر رصيده الى 4 نقاط من انتصارين فيما بقي رصيد السالمية على نقطة واحدة، كما ارتفع رصيد القادسية الى 4 نقاط أيضا، وبقي رصيد برقان خاليا من النقاط.
في المباراة الأولى قدم العربي عرضا قويا بقيادة مدربه الجزائري سعيد حجازي ليحقق انتصارا مستحقا على السالمية الذي لم يقدم المستوى المأمول في لقاءئه السابقين وهو ما يضع علامة استفاهم حول أداء السماوي خصوصا أن الفريق كان منافسا شرسا للكويت في الموسم المنقضي. وبفوزه على السالمية يبدو الأخضر عازما على المنافسة الجدية على اللقب وهو ما ظهر جليا عبر المستوى المتميز للفريق في اللقاء.
وفي اللقاء الثاني واصل القادسية عروضه القوية وحقق انتصارا مستحقا على برقان ليحقق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة.
ويحمل الكويت الذي حقق فوزه الثاني في البطولة الخميس بتغلبه على خيطان 27-18، لقب البطولة التي حققها في المواسم السبعة الماضية على التوالي، كما تغلب كاظمة أيضا الخميس على القرين 38-32.


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