وفاة طبيب «الأزرق» السابق محمد سالم

محلية

انتقل الى رحمة الله دكتور منتخب الكويت السابق استشاري جراحة العظام والطب الرياضي محمد سالم أول من أمس في البحرين. وسبق للدكتور سالم العمل في وزارة الصحة، والعمل مع «الأزرق» منذ عام 1978 كطبيب للفريق لغاية وقوع الغزو الغاشم في 1990. ويعتبر المرحوم من الاطباء الذين كان لهم بصمة واضحة في الطب الرياضي في الكويت من خلال جهوده الكبيرة في قيادة الطب الرياضي نظرا لبراعته في هذا المجمال الأمر الذي دفع اللاعبين الى الاستمرار في زيارته حتى بعد مغادرته البلاد الى البحرين. وعمل الدكتور سالم مع عدة أندية محلية ابرزها النادي العربي الذي قضى معه فترة طويلة كطبيب للفريق.

وكان الدكتور سالم مرافقا مع «الأزرق» في معسكر تدريبي في باريس استعدادا لأسياد الصين وقت حدوث الغزو الغاشم، وانتقل الدكتور الى البحرين بعد الغزو حيث استقر هناك لغاية وفاته أول من أمس.

والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء من أسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

