بشائر الخير هلّت!

الاخيرة

ذهبت صباح أمس للتصويت في إحدى مدارس منطقة اليرموك السكنية، وسعدت بالتنظيم الرائع، وبوجود القضاة الأفاضل، ورجال الداخلية وهم يستقبلون الناخبين بروح طيبة، رغم أن الناخب سيغادر لبيته بعد دقائق قليلة، وهؤلاء الرجال الباسمون سيبقون في مراكزهم حتى صباح اليوم التالي.

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وأكتب هذا المقال قبل إغلاق صناديق الاقتراع، وبشائر الخير تهل من كل جانب، فالأمطار الوافرة تهطل، والنساء والشباب يتقدمون الصفوف، مما يعني حتمية التغيير، وأن الشعب الكويتي بات يملك وعياً سياسياً، نأمل أن تثبته وتترجمه نتائج الانتخابات عبر فوز الأكفاء الأمناء، وسقوط من ائتمنهم الشعب فخذلوه.

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آخر محطة: بدلاً من توجه أمطار الخير عبر مناهيل الأمطار للبحر، لماذا لا تبنى خزانات ضخمة في العبدلي والوفرة لتجميع مياه الأمطار العذبة فيها؛ لاستخدامها في توفير الأمن الغذائي من مزروعات وماشية ودواجن؟

