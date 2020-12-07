القيادة السياسية هنأت الفائزين بعضوية البرلمان

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهان مماثلة.

