الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

انتهت انتخابات مجلس الأمة 2020 على نتائج وصفها المراقبون والمحللون والاوساط الشعبية بـ «الصدمة الايجابية» على اعتبار أنها شهدت أكبر مشاركة شعبية منذ بدء العمل بنظام الصوت الواحد حيث شارك في الاقتراع 394294 ألف ناخب وناخبة بنسبة عامة لجميع الدوائر الخمس وصلت الى 68%.

وعلى أثر المشاركة الشعبية الواسعة تغيرت وجوه 62% من نواب المجلس السابق حيث لم يتمكن سوى 19 نائبا من الجلوس على كراسيهم الخضراء مرة أخرى ولم يحالف النجاح 24 نائبا من زملائهم في مجلس 2016 ولم يترشح 7 آخرون بينما كانت الصفة النيابية لـ 31 نائبا نجحوا في اختراق الدوائر الخمس وهز عروش «مخضرمين».

ليلة أول من أمس جديرة بتسميتها بـ«ليلة سقوط الكبار» حيث لم يتمكن 24 نائبا سابقا من العودة لقاعة عبدالله السالم باختيار الشارع الذي فضل استبدالهم بآخرين، فخسر كل من عادل الدمخي وصالح عاشور وصلاح خورشيد وخالد الشطي من الدائرة الأولى، ورياض العدساني وخلف دميثير وعودة الرويعي وعمر الطبطبائي من «الثانية»، وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم وعبدالله الكندري وخليل ابل ومحمد الجبري وأحمد الفضل من «الثالثة»، ومحمد هايف وعبدالله فهاد وعسكر العنزي وفراج العربيد وعلي الدقباسي من «الرابعة»، وحمود الخضير والحميدي السبيعي وفيصل الكندري وماجد مساعد المطيري ونايف المرداس من «الخامسة».

وكان لافتا أن أغلب النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ قد حصلوا على أرقام متدنية جدا ما وضعهم في مراكز متأخرة من الترتيب.

وكان أبرز الخاسرين من التيارات السياسية التجمع السلفي الذي لم ينل اي مقعد، بينما خسر التحالف الإسلامي الوطني مقعدا بعد خسارة خليل أبل.

وحصلت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» على ثلاثة «مقاعد أسامة الشاهين، حمد المطر، عبدالعزيز الصقعبي» فيما خسرت مقعد عبدالله فهاد في الرابعة.

وزاد تجمع ثوابت الأمة مقعدا بالرغم من خسارة مقعد محمد هايف بعد فوز أسامة المناور في الدائرة الثالثة وبدر الداهوم في «الخامسة».

وحصل الحساوية على مقعدين بعد فوز علي القطان في الدائرة الأولى وأحمد الحمد في الثانية.

من جهة أخرى، عادت القبائل الكبيرة إلى الواجهة مرة أخرى حيث كانت قبيلة العوازم الأوفر حظا اذ حصلت على سبعة مقاعد بعد وصول يوسف الغريب وأحمد الشحومي عن الدائرة الأولى، وسلمان الحليلة عن الثانية، وحمدان العازمي وبدر الداهوم وحمود القعمر واحمد مطيع عن الدائرة الخامسة.

و حصلت قبيلة مطير على 6 مقاعد بعد فوز مبارك العرو عن الدائرة الثالثة، وفايز الجمهور ومساعد العارضي وسعود ابو صليب وفرز الديحاني عن «الرابعة»، وصالح المطيري عن «الخامسة».

ونالت قبيلة العجمان أربعة مقاعد ففي الدائرة الرابعة وصل مبارك الحجرف بينما في الدائرة الخامسة فاز مبارك بن خجمة وصيفي الصيفي و محمد الحويلة.

وحصلت قبيلة الرشايدة على 4 مقاعد ففي الدائرة الرابعة فاز شعيب المويزري ومحمد الراجحي وسعد الخنفور، وفي الثالثة نجح أسامة المناور في تحقيق مقعد «استثنائي» لقبيلته في «الثالثة» بينما خسرت قبيلة عنزة مقعدين من مقاعدها الثلاثة في المجلس السابق إذ لم تنل سوى مقعد واحد حصل عليه خالد عايد العنزي بعد خسارة خلف دميثير وعبدالله فهاد وعسكر العنزي.

وكانت الخسارة الأكبر لقبيلة بني غانم حيث لم تنل اي مقعد بعد خسارة حامد محري في الدائرة الثانية ويوسف البذالي في الرابعة، وكذا عودة الرويعي الذي ترشح من خارج القبيلة. وكان لافتا في الانتخابات فوز مرشحين خسروا في تشاورية قبيلتهم ولكنهم ترشحوا بينما خسر من زكتهم القبيلة إذ حصل مرزوق الخليفة على مقعد قبيلة شمر بينما خسر مرشح القبيلة سلطان اللغيصم، وهذا الأمر حدث أيضا مع قبيلة مطير إذ خسر مرشح القبيلة ماجد المطيري بينما فاز صالح المطيري.

وخرجت المرأة من هذه الانتخابات خالية الوفاض إذ لم يحالف الحظ أية مرشحة للوصول إلى المقعد النيابي.



25 نائباً جديداً

حصل على عضوية مجلس الأمة 25 وجهاً جديدا لأول مرة:



يوسف الغريب

حمد روح الدين

علي القطان

عبدالله المضف

سلمان الحليلة

خالد العنزي

بدر الحميدي

احمد الحمد

مهند الساير

هشام الصالح

عبدالعزيز الصقعبي

مبارك العرو

مهلهل المضف

أسامة المناور

فايز الجمهور

مساعد العارضي

محمد الراجحي

سعود ابو صليب

مرزوق الخليفة

فرز الديحاني

بدر الداهوم

مبارك بن خجمة

حمود القعمر

صالح المطيري

حمد المطر 19 نائباً.. عادوا عاد إلى المقعد البرلماني 19 نائباً من المجلس الماضي وهم كل من:



عيسى الكندري



عدنان عبدالصمد

أسامة الشاهين

مرزوق الغانم

محمد المطير

محمد الملا

خليل الصالح

حمد الهرشاني

عبدالكريم الكندري

يوسف الفضالة

سعدون حماد

شعيب المويزري

ثامر السويط

سعد الخنفور

مبارك الحجرف

حمدان العازمي

خالد العتيبي

ناصر الدوسري

محمد الحويلة رئاسة المجلس

انطلقت معركة الوصول إلى كرسي رئاسة مجلس الأمة فور اعلان النتائج إذ اعلن النائب بدر الحميدي ترشحه للمنصب بمواجهة مرزوق الغانم الذي من المتوقع أن يعلن ترشحه لهذا المنصب، وقد يكون هناك أكثر من مرشحين لهذا المنصب.

9 إسلاميين

تسعة إسلاميين حالفهم الحظ في النجاح في هذه الانتخابات وهم كل من أسامة الشاهين وحمد المطر وأسامة المناور وعبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وبدر الداهوم وأحمد مطيع وصالح المطيري وحمود القعمر.

الشيعة حافظوا على مقاعدهم

حافظ الشيعة على مقاعدهم الستة التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة بالرغم من اختلاف الأسماء والدوائر إذ حصلوا في الدائرة الأولى على ثلاثة مقاعد لكل من حسن جوهر وعلي القطان وعدنان عبد الصمد، بعد ان كانت مقاعدهم اربعة وذلك بعد خسارة النواب السابقين خالد الشطي وصالح عاشور وصلاح خورشيد، فيما تم تعويض هذا المقعد في الدائرة الثانية عن طريق زيادة المقعد الوحيد في المجلس السابق والذي كان من نصيب خليل الصالح والذي حافظ عليه في هذه الانتخابات إلى مقعد جديد حصل عليه احمد الحمد، بينما حصل هشام الصالح على المقعد السادس في الدائرة الثالثة والتي خسرت النائب السابق خليل أبل.

الهواجر خسروا كرسيهم

بسقوط النائب السابق حمود الخضير خسرت قبيلة بني هاجر مقعدها لأول مرة منذ انتخابات مجلس 1985 حيث حافظت القبيلة على مقعدها في 13 مجلسا سابقا.

نواب سابقون.. عادوا

شهدت المخرجات الانتخابية عودة 6 من الوجوه النيابية القديمة وهم: حسن جوهر، أحمد الشحومي، عبدالله الطريجي، صيفي الصيفي، أحمد مطيع، فارس العتيبي

نواب سابقون

لم يخوضوا «أمة 2020»

محمد الهدية، عبدالله الرومي، مبارك الحريص، راكان النصف، محمد الدلال، سعود الشويعر، طلال الجلال،