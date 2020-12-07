صباح الخالد: نتائج الانتخابات تعبير صادق عن إرادة الأمة

الأولى

اصدر سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا امس بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفها باستمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

كما أصدر صاحب السمو مرسوما أميريا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر جاء فيه يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 من ديسمبر 2020. وكان صاحب السمو أمير البلاد استقبل بقصر بيان امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في الكتاب: لقد حرصت يا صاحب السمو والوزراء منذ أن حظينا بهذه الثقة الغالية على تلبية النداء وتنفيذ مقتضيات هذا التكليف السامي ببذل النفس والجهد وما أوتينا من وسع للنهوض بمسؤوليات الوطن الغالي وتحقيق رفعته وازدهاره تحقيقا لتطلعات أهل الكويت جميعا في غد مشرق وواعد لوطننا الحبيب.

واضاف سموه: ولقد أشرفت الحكومة على إجراء الانتخابات العامة لمجلس الأمة الجديد وحرصت رغم ما يمر به العالم أجمع والكويت الغالية جزء منه في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وما يتطلبه ذلك من إجراءات واحتياطات صحية بالغة الجدية أن تتم هذه الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحيادية تامة وبمشاركة الجميع فتمت بحمد الله بكل حرية وأعلنت نتائجها التي تعد التعبير الصادق عن إرادة الأمة إعلاء للدستور وتحقيقا للديموقراطية الحقة.

وقال سموه: وانه يشهد الله أننا حرصنا على أداء الأمانة التي حملنا إياها بكل إخلاص وتجرد. وإنني يا صاحب السمو ونحن على أعتاب فصل تشريعي جديد لمجلس الأمة وما يتطلبه من بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور التي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة فإنني أرفع استقالتي واستقالة زملائي الوزراء رهن تصرف سموكم للتفضل بقبولها واتخاذ ما ترونه سموكم بحكمتكم المعهودة شاكرا ما لقيناه جميعا من سموكم في عملنا من الدعم والتأييد.