«الصحة»: 205 إصابات جديدة بـ«كورونا»

وطن النهار

اعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 205 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 144369 في حين تم تسجيل حالتي وفاة اثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى امس 891 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 81 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد -19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3443 حالة. واضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4102 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1141794 فحصا.

