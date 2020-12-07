إنقاذ 44 شخصاً احتجزتهم مياه الأمطار

وطن النهار

أعلنت قوة الإطفاء العام ان فرقها انقذت 44 شخصا كانوا محتجزين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بـ«الإطفاء» في بيان صحافي ان البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات فجر أمس وصلت الى 43 بلاغا معظمها عبارة عن احتجاز أشخاص في مركباتهم وغرق سراديب مبان.

واضاف البيان ان فرقها استنفرت ورفعت حالة الاستعداد في جميع المراكز وفعلت خطة موسم الأمطار التي كانت تحت إشراف مباشر من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص.

وذكرت أن جميع البلاغات التي تم التعامل معها لم يسفر عنها وقوع أي إصابات بشرية مناشدة المواطنين والمقيمين اتباع ارشادات السلامة المتزامنة مع حالة عدم استقرار الجو وذلك لسلامتهم.

