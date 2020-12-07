نائب رئيس الحرس الوطني استقبل وزير النفط والكهرباء

وطن النهار

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك.

ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل، وأكد حرص الحرس الوطني على تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة أن الحرس الوطني يتولى حماية وتأمين المنطقة النفطية الوسطى. وخلال الزيارة قدم وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة التهنئة للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية، وتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطنين.

