قبول 15 ألفاً و323 طالباً بكليات ومعاهد «التطبيقي»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قبول 15323 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2020/2021 ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

وأفاد بيان صحافي صادر عن الهيئة بأن المدير العام لـ«التطبيقي» د. علي المضف اعتمد نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة.

ونقل البيان عن عميد القبول والتسجيل بالهيئة د. مشعل المنصوري قوله إنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول إضافة إلى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة.

وأوضح المنصوري أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية.

وذكر أن اجتياز المقابلة الشخصية هو شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية العلوم الصحية (تخصص طوارئ طبية) وكلية التمريض والتي ستكون في يومي الاثنين والثلاثاء 7 و 8 ديسمبر الحالي وذلك من الساعة 11 إلى 1 بعد الظهر للمقبولين في الفصل الأول فقط.

وبين أنه سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الإنكليزية للمقبولين في كلية التمريض في يوم الخميس 10 ديسمبر الحالي بينما يكون للمقبولين في باقي الكليات يومي الأحد والاثنين 13 و14 ديسمبر الحالي إلكترونيا عن طريق برنامج «تيمز» وذلك للمقبولين في الفصل الأول والثاني.

يذكر أنه يمكن للطلبة المقبولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية من خلال رابط إلكتروني توفره الهيئة للطلبة.

