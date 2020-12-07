السفير الإيراني: طهران تثمِّن مساعي الكويت لإنهاء الخلاف الخليجي

وطن النهار

استقبلت السفارة الايرانية لدى البلاد صباح أمس المعزين في وفاة العالم الايراني محسن فخري زادة وقال السفير محمد ايراني ان الشهيد زادة رجل عظيم وعالم كبير ونعتبر وفاته خسارة كبيرة ليس فقط لايران وانما للعالم الاسلامي برمته. واضاف الفقيد شخصية حكومية رسمية ونعتبر هذا الاعتداء عليه هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية مشيرا أن تلاميذه سيستكملون طريقه ومسيرته في اتجاه التطوير والتنمية.

وتابع وامام هذه الخسارة الأليمة نتمنى في المستقبل ان نرى امكانية ايقاف مثل هذه العمليات الارهابية في جميع أنحاء العالم. وحول الرد الايراني حول مقتل زادة قال سيكون الرد بشكل قوي وهذا حق للجمهورية الاسلامية الايرانية ويحدد مكان وزمان الرد مستقبلا من قبل المسؤولين.

وحول رأيه بنتائج الانتخابات الأميركية ومستقبل العلاقات مع الادارة الجديدة مع ايران قال اعتقد ان السياسة الأميركية تجاه المنطقة لن تتغير بتغير الادارات وعلينا أن نفكر في كيفية التواصل مع الواقع ونتمنى ان الادارة الجديدة تعود الى الاتفاق النووي مع ايران وتتحمل جميع المشاكل التي عانينا منها خلال ادارة ترامب ونتمنى ان تكون للادارة الجديدة رؤية جديدة تجاه المنطقة.

وحول تفاؤله للعودة الى الاتفاق قال علينا ان ننتظر ونرى لأن الكثير من الأمور مرتبطة ببعضها البعض ونتمنى رجوع الولايات المتحدة لاتفاقية 5+1.

وعن رأيه مما اعلن عن الوصل الى اتفاق نهائي للخلاف الخليجي الخليجي أشاد بالبيان الذي أصدرته الكويت بهذا الخصوص. وقال نحن نثمن هذه المبادرة وندعمها ونتمنى أن تتحقق الوحدة بين الاخوة في دول المنطقة برمتها وأيضا بين دول مجلس التعاون وجهود الكويت مشهود لها في انهاء هذه الازمة وهذا يصب في صالح الجميع.

وعن دعم بلاده لجهود المصالحة قال نحن ندعم جهود المصالحة لانه يصب في صالح الجميع ونأمل أن يكون عندنا اتفاق حقيقي بين أعضاء مجلس التعاون لصالح السلام في المنطقة.

