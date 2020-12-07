المغرب: نقدِّر جهود الكويت لرأب الصدع الخليجي

وطن النهار

ثمن المغرب عاليا جهود الكويت لرأب الصدع بين أبناء البيت الخليجي وتجاوز الخلاف ببن الاخوة في مجلس التعاون الخليجي. وقالت وزارة الخارجية والتعاون المغربية في بيان ان المغرب «يسجل بتفاؤل وارتياح كبيرين التطورات الايجابية الجارية من أجل تجاوز الخلاف ببن الاخوة في مجلس التعاون الخليجي». وأعرب البيان عن تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من استعادة التلاحم والوئام وتعزيز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي.

واضاف أنه «تأسيسا على الروابط الاخوية الوطيدة ووشائج المحبة الصادقة» التي تجمع العاهل المغربي الملك محمد السادس مع اخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي «وكذا انطلاقا من علاقات المملكة القوية مع كل دول الخليج العربي» فان المملكة المغربية «تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها الكويت الشقيقة».

وكان وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد الناصر كشف عن مباحثات «مثمرة» جرت أخيرا في اطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال في بيان ألقاه عبر تلفزيون الكويت انه «في اطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول الى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم». وفي هذا الاطار أعرب عن «التقدير لجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي على الجهود القيمة التي بذلها أخيراً في هذا الصدد».

