مفاجآت «أمة 2020».. رفعت سقف التصريحات

وطن النهار



حملت نتائج انتخابات أمة 2020 مفاجآت عدة فقد شهدت الدائرة الانتخابية الأولى تغييرا بنسبة 60 في المئة حيث تغير فيها 6 مقاعد وكانت اللجنة الرئيسية في الدائرة اعلنت صباح امس بشكل رسمي اسماء الفائزين وكان الاول فيها الدكتور حسن جوهر وفي المركز الثاني يوسف الغريب والثالث احمد خليفة الشحومي والرابع حمد روح الدين والفائز الخامس عيسى الكندري والسادس علي القطان والفائز السابع عدنان سيد عبدالصمد والمركز الثامن عبدالله الطريجي والمركز التاسع عبدالله المضف والعاشر اسامة الشاهين.

وقد شهدت الانتخابات في الدائرة اقبالا غير متوقع حيث توافد الناخبون على المراكز بشكل كبير في اغلب المناطق التابعة للدائرة واكثرها كثافة كانت الرميثية وسلوى ومشرف وبيان بالرغم من الاحترازات الصحية بسبب ازمة كورونا وسوء الاحوال الجوية ليخطوا بايديهم خارطة الطريق ومنهاج التغيير للمرحلة الجديدة والحقبة البرلمانية القادمة.

وكانت فرحة عضو مجلس الأمة الحائز على المركز الاول في انتخابات الدئرة الاولى الدكتور حسن جوهر مختلفة حيث عبر عن شكره وامتنانه بالثقة الكبيرة التي اولاها له ابناء الدائرة بعد انقطاع طويل وعن فخره بابناء الكويت الذين هرعوا للتغيير من خلال الاقبال الكبير على التصويت للانتخابات بالرغم من الظروف الصحية والظروف الجوية وكانت له تغريدة في حسابه في تويتر اختصر فيها مشاعره قائلا: رسالتكم وصلت.. وشكرا لكم بحجم السماء، وكان جوهر قد تواجد اثناء التصويت في عدد من المراكز الانتخابية ووجه رسالة الى الناخبين من خلال حسابه ايضا بما معناه باختصار اخواني وأخواتي ابناء الدائرة الذين توافدتم على التصويت بالرغم من الامطار في طوابير طويلة وإن هذا دليل على وعيكم الدستوري وعلى استخدام الحق الدستوري والممارسة الديموقراطية ونوجه تحية وتقدير لكل من ساهم من أجل الكويت ويعطيكم العافية وكثفوا الحضور ان اردتم التغيير.

من جانبه قال الحاصل على المركز الرابع في سباق الانتخابات عن الدائرة الدكتور حمد روح الدين في تغريدة له قبيل اعلان النتائج : لا يسعني في ختام يوم الانتخاب الا ان اتقدم للشعب الكويتي بعظيم الامتنان على تجشمه عناء الادلاء بالتصويت والمشاركة بالعملية الديموقراطية، سائلا المولى عز وجل ان يبارك في اختيارهم كما اتقدم لرجال ونساء الحملة الانتخابية بالشكر والعرفان لما بذلوه من جهد نسأل الله ان يكلله بالنجاح.

وأعرب الحائز على المركز السادس د. علي عبدالرسول القطان عن امتنانه بالحصول على ثقة ابناء الدائرة وابناء الكويت عامة وكان القطان قد غرد في حسابه من خلال موقع التواصل الاجتماعي التويتر قائلا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا بحجم السماء شكرا لمن صوت لي، شكرا على هذه الثقة التي اتشرف بها بإذن الله سأكون خير من يمثلكم تحت قبة عبدالله السالم، حفظ الله الكويت وحفظكم من كل مكروه.

وتوجه النائب عيسى الكندري والذي تمت اعادة انتخابه لمجلس 2020 وحصل على المركز الخامس من خلال حسابه في تويتر بالشكر لاهالي الدائرة وقال اتقدم بالشكر الجزيل للاخوة المواطنين على مشاركتهم في هذا العرس الانتخابي في الظرف الاستثنائي والشكر موصول لمن منحني صوته ومن اعفاني منه كما اشكر اعضاء حملتي الانتخابية على جهودهم الكبيرة وعطائهم المميز، وكان الكندري قد حث الناخبين على المشاركة في التصويت وحذر من الانجرار وراء الاشاعات من خلال تغريدة سبقت التصويت حيث قال فيها: اخواني واخواتي ناخبي الدائرة الاولى ساعات تفصلنا عن ممارسة حقنا الديموقراطي لاختيار ممثلي الامة ولن ينال من هذا الاستحقاق الا الاشاعات التي نحذر منها بترويج ان عيسى الكندري ناجح ناجح فصوتوا لغيره فهذا تضليل نربأ بكم الوقوع في فخه فناخبونا يتمتعون بفطنة ولا تنطلي عليهم هذه الخدع.

من جانبه قال الحاصل على المركز التاسع عبدالله جاسم المضف من خلال تغريدة في حسابه شكرا لكل من شارك في هذه الانتخابات حاملا ضميرا وطنيا صادقا وشكرا لكل من منحني الثقة واعدكم ان اكون في الصفوف الاولى في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمال العام والحريات واعدكم بالتزامي بالعمل السياسي الرشيد وان يكون كرسي البرلمان رهن اشارة الكويت.

رد إلهي

وفي الدائرة الثانية دخل خمسة أعضاء جدد في مجلس الأمة 2020 لتصبح نسبة التغيير في الدائرة 50%، وعبر الأعضاء الفائزون عن فرحتهم مع ناخبيهم في مقراتهم الانتخابية، وقال الفائز بالمركز الأول في الدائرة الثانية والحاصل على 5179 صوتا مرزوق الغانم بعد إعلان نتيجة الفوز نحن لسنا فخورين بالرقم والمركز الأول ويعتبر رد إلهي ورد من الشعب الذي لا يقبل إلا بالحق مبتهجا وفخوراً بأبناء الدائرة الثانية والمواطنين الذين منحوني هذه الثقة، مطالبا ناخبيه والمؤيدين له عدم الانجراف باخلاقهم إلى مستويات لن يقبلها بل المحافظة على مكارم الأخلاق، مشددا على أن حصوله على المركز الأول توفيق من رب العالمين واعدا ناخبيه بانه سكون سيعمل من أجل الأفضل لصالح الكويت الغالية.

واكد الغانم ان الرقم الذي حصل عليه بهذا الفارق مسؤولية كبيرة وامانة سائلا المولى أن يعينه عليها.

درء الفتن

من جانبه أكد الحائز على المركز الثاني 3456 صوتا محمد المطير ان فوزه في الانتخابات البرلمانية فوز لكل أهالي الكويت، موضحا أن الفوز يهدى لكل أهالي الدائرة الثانية والناخبين الذين قاموا بالتصويت له .

واشار المطير إلى انه يتقدم بالشكر لكل من اتصل وسعى ودعمه في الانتخابات، مؤكدا ان النتيجة التي حصدتها لكل أهالي الكويت جميعا وان المرحلة المقبلة تعتبر فترة إصلاح ودرءا للفتن ملخصا ان الأحداث التي كانت في السبع سنوات السابقة فككت الكويت واهلكت المجتمع وشردت ابناءها للخارج، وتمنى ان يكون هناك تماسك المجتمع وان تقف الكويت على أرض صلبة.

بدوره قال الحائز على المركز الثالث 3456 صوتا خليل الصالح مخاطبا أهالي الدائرة شكرا لكم يامن كنتم معي، من لايشكر الناس لا يشكر الله وشكرا لكم لتجديد الثقة من جديد سائلا المولى أن يكون عن حسن ظن المواطنين وان يقوم بحمل الأمانة والحفاظ عليها وإن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .

وأشاد الصالح الذي ينطلق من شعار مستقبل وطن حقوق ومواطن بجهود فريق العمل الذي عمل معه في الانتخابات.

وقال سأظل كما عهدتموني لا أدخرا جهدا في خدمتكم والعمل من اجل حقوقكم ومكتسباتكم.

بدوره شكر مرشح الدائرة الثانية الحائز على المركز الرابع 2903 صوتا د. حمد المطر الناخبين والناخبات في الدائرة الثانية على ثقتهم العالية، مؤكد انها وسام على صدره منطلقا من شعاره الانتخابي بكم ستنهض الكويت بسواعد ابنائها.

وذكر المطر عبر حسابه في تويتر انه باسم الكويت نبدأ وعليها نعمل وبها نبنى الكويت، وسنكون للكويت حماةً للمخلصين.

من جانبه قال الحائز على المركز الخامس 2866 صوتا سلمان الحليلة العازمي بعد إعلان نتيجة الفوز يتقدم بالشكر والتقدير لناخبي الدائرة الثانية على كل الدعم والمساندة أثناء مسيرته الانتخابية، متطلعا أنه سيكون لهم عون لهم في كل ما يخدم الكويت وأهلها وانه سيحمل مسؤولية الأمانة.

من جانبه شكر الحائز على المركز السادس بـ 2565 صوتا خالد عايد العنزي أهالي الدائرة الثانية مباركا لهم نجاح العرس الديموقراطي، متمنيا ان يكون هذا المجلس يلبي طموحات الشعب.

واكد العنزي ان المجلس السابق 2016 كان اشبه بكابوس جاثم على صدور الكويتيين، مبتهلا ان يكون هذا المجلس فاتحة خير ومجلس اصلاحي ومصالحة للشعب الكويتي.

وقال العنزي نسأل الله تعالي ان يقدم ما فيه خير للبلاد والعباد ويجعلنا مفاتيح خير ومغاليق للشر متمنيا ان يكون تمثيله خير تمثيل لابناء الدائرة الثانية الذين شرفوه بكل صوت حر ومنحوه وسام على صدره مشددا على انه سيكون عند حسن الظن، بعد ان قام ناخبو الدائرة الثانية بأداء فن الدحة في مقره الانتخابي.

انتخابات الرئاسة

‏بدوره أعلن بدر الحميدي الفائز في المركز السابع 2534 صوتا ترشحه لرئاسة مجلس الأمة ، شاكرا لأهل الكويت المخلصين على تأدية واجبهم الوطني رغم الظروف الصحية التي تمر فيها البلاد والحمد لله والشكر له أولًا والشكر لأبناء الدائرة الثانية على اعطائه الثقة لتمثيلهم في مجلس الأمة.

وأوضح الحميدي بانه يجب علينا أن لا ننسى جهود كل من ساهم من أبنائنا وبناتنا في الحفاظ على سلامة الناخبين وتنظيم العرس الديمقراطي الذي تتألق فيه الكويت متقدما بالشكر الجنود المجهولين أعضاء حملته الانتخابية على الجهد العظيم الذي بذلوه للوصول إلى ما وصلنا إليه .

من جهته قال الفائز بالمركز الثامن 2483 صوتا د. بدر الملا بعد إعلان الفوز بعد الانتهاء من الاقتراع أتقدم بشكري الجزيل لأهل الكويت على مشاركتهم في هذا العرس الانتخابي والشكر موصول لمن منحني صوته ومن أعفاني منه، كما شكر حملته الانتخابية على جهودهم الكبيرة واشكر المستشارين والقضاة وجميع العاملين والقائمين بالإشراف على العملية الانتخابية.

بدوره قال الفائز بالمركز العاشر والحائز على 2195 صوتا م. احمد الحمد في عدد من الفيديوهات عبر حسابه الرسمي قبل إعلان النتائج بساعات وحث المشاركين من الناخبين والناخبات على المشاركة في الانتخابات لتأدية دورهم الوطني والرسالة المجتمعية، مؤكدا ان المشاركة في هذه الانتخابات من اجل التغيير.

الأهل والعزوة

أما في الدائرة الثالثة فحصل على المركز الاول النائب عبدالكريم الكندري وحصل على (5585 صوتا) وقد قدم شكره لأهالي الدائرة الثالثة ولجميع المواطنين ، موضحا ان الشكر موصول لأخواني وأخواتي المتطوعين بحملتي الانتخابية على جهدهم وعطائهم طوال فترة الانتخابات ، واصفا تكليفهم له من جديد هو مسؤولية مضاعفة على عاتقي أسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة والأمانة.

وجاء النائب مهند طلال أحمد الساير الثالث بفارق (3565 صوتا) حيث وجه كلمته قائلا ربعي وأهلي وعزوتي وكل من صوّت لي وكل من أعفاني واقدم شكري بحجم حبنا لها لبلد رغم الجو والتعب وإخفاق التنظيم لبيتوا نداء وطنكم.

وجاء بالمركز الرابع النائب هشام عبدالصمد محمد الصالح بفارق (3345 صوتا) وقال في كلمه لاهالي الدائرة انه كما وعدتكم سابقا وسأظل على وعدي لن اكون اداة لشيخ او صبي لتاجر وكرسي المجلس لن يغيرني نحن لا تغيرنا الكراسي لانها في خدمة اهل الكويت ومثلما دخلت ببياض وجه ساخرج في بياض وجه ، وحصد المركز الخامس النائب عبدالعزيز طارق حمود الصقعبي باجمالي اصوات (3340 صوتا) وقد صرح في كلمه له قائلا الحمدلله أولاً وأخيراً.. الحمدلله على تمام فضله ومنته وشكراً لكم اهالي الدائرة الثالثة على هذه الثقة التي شرفتموني بها وما هي إلا تكليف ثقيل لأقوم بتمثيلكم في مجلس الأمة وسأكون بعون الله وبنصحكم أهلاً لها والله ولي التوفيق.

مصالحة وطنية

وقال صاحب المركز السابع النائب مبارك زيد مبارك المطيري بعدد اصوات يبلغ (2982 صوتا) وبعد فوزه وجه كلمه لاهالي الدائرة جاء فيها اللهم كما اكرمتني بهذه الثقة اكرمني بأداء اماناتها،ابناء الدائرة الثالثة الكرام لايسعني ان اشكر معروفكم وطيب ظنكم واسأل الله رد التحية لأهلها موقفاً يذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله دون تحيز لفئة او قبيلة او طائفة، على هذا عقدت النية مسبقاً واجددها اليوم، والله على ما اقول شهيد، وحصل النائب سعدون العتيبي على المركز الثامن بعدد اصوات (2979 صوتا)، والنائب فارس سعد عيد العتيبي على المركز التاسع بعدد اصوات (2942 صوتا) وقدم شكره لاهالي الدائرة الثالثة خاصة واهالي الكويت عامه على ثقتهم وسنعمل على تحقيق المصالحة الوطنية كما وعدت الناخبين في برنامجي الانتخابي، فيما جاء بالمركز العاشر النائب مهلهل خالد جاسم المضف بعدد اصوات (2904 أصوات).

الدولة العميقة

وفي الدائرة الرابعة احتفل المرشحون وانصارهم قبل اعلان النتائج بلحظات وبعد اعلان النتائج ، وأكد النائب فايز الجمهور لله الحمد من قبل ومن بعد مقدما الشكر إلى جميع ابناء الدائرة الرابعة، كما قدم اعتذاره لمن لم يتمكن من زيارته ، وايضا قدم النائب الشكر إلى جميع من قام باعطائه صوته محسناً الظن فيه قائلا اشكر جميع من اشفق علي في حمل الامانة .

ومن ناحيته قال النائب مساعد العارضي بيض الله وجه كل من قام بالمشاركة والسموحة لكل من ارهقه الطريق والانتظار، كما قدم العارضي الشكر إلى جميع من منحه الثقة وايضا الشكر موصول لمن اعفاه من المسؤولية، معاهدا ناخبيه بانه على الوعد كما عهدتموه.

ومن ناحيته تقدم النائب سعود ابوصليب بالشكر إلى ابناء الدائرة الرابعة قائلا: شكرا لكم من القلب، متمنيا من الله ان يعينه على حمل الامانة.

ومن جانبه تقدم النائب ثامر السويط الظفيري بالشكر إلى ابناء الدائرة الرابعة، كما قال أسال الله ان يكون من الرجال الصادقين بالعهد والبارين بالقسم والمنحازين للامة والملتزمين بقضايا الشعب والمدافعين عن الحقوق والصادعين بقول الحق مهما كان الثمن والمحافظين على المسؤولية والساعين في حماية الوطن.

وقال انه يجدد العهد بألا يخذل ناخبيه وألا يتراجع عن محاربة الفساد والفاسدين والعمل مع الاحرار على استعادة الكويت مهما كان الثمن.

كما تقدم السويط بالشكر لجميع المتطوعين والمتطوعات في حملته الانتخابية و جميع من قدم جهدا ساهم في هذا النجاح، متمنيا من الله ان يعينه على حمل الامانة.

من ناحيته تقدم النائب مرزوق خليفة الشمري بالشكر الجزيل إلى ابناء الدائرة الرابعة على منحه الثقة في تمثيلهم بمجلس الامة ، متمنيا من الله ان يعينه على حمل الامانة و ان يكون على قدر المسؤولية، كما أن الشعب الكويتي اثبت انه على قدر المسؤولية من خلال عملية الاقتراع التي كانت ثورة على ادوات الدولة العميقة، وان هناك رؤوساً كبيرة سوف تسقط في الايام القادمة، قائلا: على الشعب الكويتي الانتظار في بتاريخ 21 الحالي وهي المفاجأة الكبرى في رئاسة المجلس ، معلنا أن الرئيس القادم لمجلس الامة هو بدر ناصر الحميدي.

أما في الدائرة الخامسة فقد أحدث تدفق ناخبي الدائرة على لجان الاقتراع، نسبة تغيير في الدائرة بلغت 60% بعد أن قالوا كلمتهم وفرضوا ارادتهم باختيار من يمثلهم تحت قبة عبدالله السالم، كما عكس اقبالهم الكثيف على مراكز التصويت تسجيل الارقام المرتفعة في العملية الانتخابية التي تربعوا من خلالها على المراكز الأربعة الاولى على مستوى الكويت، بحصول النائب حمدان العازمي على 8 آلاف و387 صوتاً والنائب بدر زايد الداهوم على 8 آلاف و371 صوتاً والنائب مبارك عبدالله العجمي على 6 آلاف و801 صوتاً والنائب الصيفي مبارك الصيفي على 6 آلاف و294 صوتاً.

وعادت المقاعد الاربعة في هذه الدائرة لقبيلة العوازم بعد التأكيد على الناخبين بضرورة الحضور والمشاركة في العرس الديموقراطي، في حين نالت قبيلة العجمان 3 مقاعد وتوزعت المقاعد الثلاثة المتبقية على قبائل عتيبة ومطير ودواسر، فيما سجلت النتائج عودة بدر الداهوم الى القبة البرلمانية والصيفي مبارك الصيفي واحمد مطيع العازمي بعد غيابهم عن الدورة الماضية وخروج ماجد مساعد المطيري وحمود خضير الهاجري وفيصل محمد الكندري.

وشهدت الخامسة نجاح وجوه جديدة على الساحة الانتخابية لتمثيل ناخبيهم في الدائرة هم حمود مبرك العازمي وصالح ذياب المطيري ومبارك عبدالله العجمي، كما رصدت نسبة تغيير في بوصلة تصويت قبيلة العوازم بعد حكم المحكمة برفض شطب المرشح بدر الداهوم، حيث لم ينل اثنان من مرشحي القبيلة الفوز على الرغم من نجاحهم في اللجنة التشاورية هما مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي.

وعلى هامش احتفالات المواطنين في الدائرة الخامسة بفوز مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية، اكد النائب بدر الداهوم، أن أول موقف سيكون له في مجلس الامة هو موقفه من اختيار رئيس مجلس الامة المقبل، مشيرا إلى عزمه نحو السعي لتغيير الرئيس السابق.

وطالب الداهوم، الحكومة المقبلة بضرورة التعاون مع المجلس في المرحلة المقبلة من خلال موقف اختيار رئيس مجلس الامة القادم، قائلا: لانريد العهد السابق وعلى الحكومة تحديد موقفها بما يلبي رغبة الشعب في اختيار رئيس مجلس الامة المقبل، وذلك ان كانت بالفعل تريد الاستقرار السياسي في البلد.

وأضاف: أن النتيجة التي حققها بدر الداهوم في العملية الانتخابية رسالة من الشعب الكويتي برفضهم تعاون الحكومة مع رئيس مجلس الامة السابق، مؤكدا انه يجب ان يجلس في المكان الذي يليق به.

قناعة ومبادئ

من جانبه، قال النائب مبارك العجمي، إن قناعاتنا ومبادئنا واخلاقنا تحتم علينا ألا نحيد عن مواجهة جميع قضايا الفساد، مؤكدا أنه سيعيدها إلى الواجهة مرة أخرى، لافتا الى أن ناخبي الخامسة يستحقون الصدارة في انتخابات مجلس الامة وذلك رد اعتبار عما جرى في الدورة السابقة.

من ناحيته، شدد النائب ناصر الدوسري، على أن صناديق الاقتراع رد على جميع الشائعات التي برزت على الساحة الانتخابية وما صاحبها من ممارسات وسلوكيات من الضرب تحت الحزام.

بدوره، أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي، عن موقفه في المجلس المقبل، مؤكدا رفضه المطلق بأن يسمح لقوى الفساد السيطرة على أركان الدولة.

من جهته، اكد النائب خالد مونس العتيبي، أن أذناب الفساد سيزولون وكذلك حكومة الفساد، مشيرا إلى ان الاحرار دوما صوت للشعب الكويتي.

من جانبه، قال النائب صالح ذياب المطيري، اننا قادمون بقرار أحرار وحرائر الخامسة، سائلا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن الشعب الكويتي وأن يكون معهم ممن يغرس غرسا صالحا.

