مجلس يبشِّر بالكثير.. اقتصادياً

مال وأعمال

مثلَت نتائج انتخابات مجلس الامة 2020، مفاجأة للجميع، اذ حملت تغييرات كبرى، لم تكن متوقعة.

وفي الشأن الاقتصادي المرتقب من هذا المجلس، يبدو أن تغييرات كبرى أيضاً ستكون متوقعة، اذ ان مجلساً بهذه الكيفية، لن يقبل باصلاحات اقتصادية قشرية، بل سيدخل في العمق ويطالب بالكثير، اذ يضم مطلعين على الشأن المالي ومحاربين بقوة للفساد الاداري.

وتظهر نتائج المجلس أيضاً أن المواطنين اختاروا من يدافع عن الاصلاحات، دون المساس برفاهيتهم، ما سيشكل حائط صد أمام أية قوانين قد تزيد الأعباء المالية أو تحمل في طياتها فرض ضرائب وما شابه.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة المقبلة يجب ان تواكب تشكيلة المجلس الحالي، فوزراء بحلول مختلفة وجذرية للقضايا العالقة، سيكونون قادرين على مواجهة مجلس بحماس شعبي وتطلعات عملاقة للتغيير.

وتابعت قائلة إن التشكيلة الحكومية الجديدة ستحمل لا شك تغييرات مؤثرة، حيث إن مستوى الانجاز لا يرضي كل الطموحات.

واشارت المصادر ذاتها الى ان وجوه الاصلاح في المجلس ليست بالقليلة، وعلى وجوه الاصلاح بالحكومة الجديدة ان تكون كثيرة ومؤثرة وفاعلة.

ودعت الى تعاون السلطتين لارساء اصلاحات مالية واقتصادية ملموسة، حيث يأتي التشكل النيابي الحالي، والحكومي المرتقب، في وقت يشتد فيه عجز الميزانية بسبب استمرار الاعتماد الكبير على النفط في الدخل، وغياب استراتيجيات واضحة لتنويع الايرادات، فضلاً عن وصول كاش الاحتياطي العام للقاع، وسط دعوات دولية ومحلية لتغيير نهج التعامل مع الازمات الاقتصادية المختلفة.

